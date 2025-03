Farioli botst hard met Mike Verweij: 'Respectloos! Volgende vraag, dat bepaal ik!'

Francesco Farioli is niet te spreken over de vraagstelling van Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf is in de ogen van de Ajax-trainer respectloos met een vraag na afloop van het verloren Europa League-duel tussen Eintracht Frankfurt en Ajax (4-1) en de Italiaan weigert te antwoorden.

Donderdagavond werd Ajax uitgeschakeld in de Europa League. Ajax is donderdag uitgeschakeld in de Europa League. Op bezoek bij Eintracht Frankfurt moest de ploeg van trainer Francesco Farioli een 2-1 achterstand goedmaken, maar dat lukte absoluut niet: de Amsterdammers verloren kansloos met 4-1.

Voor, tijdens en na de wedstrijd ging het bij de analisten, waaronder Wesley Sneijder en Youri Mulder, vooral over de keuzes van Farioli in de opstelling van Ajax, die op liefst tien plekken gewijzigd werd.

Ook tijdens het persmoment was het besluit van Farioli om met een ‘B-elftal’ aan te treden in de achtste finale van de Europa League het hoofdonderwerp van gesprek. “Heb je erover nagedacht om Dave Vos (assistent-trainer bij Ajax, red.) naar de persconferentie te sturen?”, vraagt Verweij aan Farioli.

“Waarom ik dat vraag? Omdat het vanavond B-keuze avond is. Vind je dit respectvol naar de fans toe?”, vervolgt de journalist. Met name de vraag over de B-keuze schiet in het verkeerde keelgat bij Farioli. “Ik denk dat je erg onrespectvol bent richting de spelersgroep.”

“Alsjeblieft, heb wat respect voor de spelers. De fans klapten ook voor ze. Ik heb in veel wedstrijden gerouleerd, en dat doe ik altijd. Veroordeel mij, beoordeel mij, bekritiseer mij, maar praat niet over mijn respect naar anderen.”

“Deze spelers maken de club en de supporters erg trots met wat ze presteren. Dankjwel, volgende alsjeblieft”, aldus een zichtbaar gepikeerde Farioli. Verweij wil een nieuwe vraag stellen, maar Farioli weigert daar nog op in te gaan. “Next one, please!”