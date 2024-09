Na het teleurstellende gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (1-1), besloot Francesco Farioli om zijn selectie nog even op de club te houden. Hij laste een speciale meeting in om de wedstrijd te bespreken met zijn team.

Ajax speelde afgelopen zaterdag gelijk in Deventer. Davy Klaassen bezorgde de Amsterdammers met een knappe rake kopbal een puntje. “Gelijk toen we aankwamen hebben we een meeting gehad”, vertelt Rensch enkele dagen later aan Ajax TV.

“We hebben het gelijk erover gehad wat beter moet. Dat hebben we allemaal doorgenomen en achter ons gelaten, want er staat ons gewoon weer een belangrijke wedstrijd te wachten”, doelt de rechtervleugelverdediger op het Europese treffen met Besiktas aankomende donderdag.

Farioli duidde dat twee facetten echt verbetering behoefden, vertelt de 21-jarige back. “Wat de conclusie was? Dat er dingen beter moeten in de opbouw en in de press. Er zijn bepaalde momenten waarop het veel beter moet en daar gaan we aan werken.”

Tegen Go Ahead morste Ajax voor de tweede keer punten in competitieverband. In beide uitduels werd er door de ploeg van Farioli punten verspeeld. Eerder, tegen NAC Breda, verloor de Amsterdamse equipe in de slotfase met 2-1. “Dat is niet best, nee”, erkent Rensch.

“Ik voel me fit, voel me goed en zit lekker in mijn vel. De rol die ik heb bevalt me goed, dus dat is het belangrijkste. Ik ben zeker tevreden met het gegeven dat ik alle wedstrijden speel”, aldus de jeugdinternational, die iets andere instructies krijgt van zijn nieuwe trainer.

“In de opbouw moet ik beter meedoen. Wanneer we aan het aanvallen zijn, moet ik gewoon in de zestien komen en mijn diepteruns maken. Ook heb ik de vrijheid om af en toe het middenveld in te komen. Daar liggen denk ik ook mijn sterkste kwaliteiten”, besluit de verdediger, die al 138 keer uitkwam voor de hoofdmacht.