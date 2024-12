Francesco Farioli doet bij verliespartijen Ajax middels eten aan 'boetedoening'

Francesco Farioli is een halfjaar bezig bij Ajax en dat doet hij op een heel bevlogen manier. En met resultaat, want de 35-jarige trainer staat bij de helft van het seizoen op een tweede plek. Het NRC sprak met de Italiaanse coach.

De kwaliteitskrant sprak Farioli twee weken na zijn tot nu toe grootse succes met de Amsterdammers. De kersvers trainer versloeg in vier dagen tijd namelijk zowel Feyenoord (0-2) als PSV (3-2).

Nadien voltrok zich een zeldzaamheidje: Farioli gunde zichzelf een paar uur de tijd om te genieten van het succes, alvorens hij temidden van het drukke wedstrijdschema alweer doorschakelde naar het volgende duel.

Een restaurantje, PepeNero - uiteraard Italiaans - was de feestbestemming van Farioli en zijn zaakwaarnemer, familie en een handvol vrienden. Mocht Ajax die dag niet gewonnen hebben van PSV, hadden zij niet zo'n luxe bord pasta naar binnen kunnen schuiven.

"Dan had ik ze mee naar huis genomen voor een kop thee", zegt Farioli eerlijk. Dat had hij tegenover zijn selectie niet kunnen maken, vindt hij. "Ik vraag van mijn spelers volledige toewijding, dan zou ik geen goed voorbeeld geven als ik na een nederlaag de stad in ging."

Bovendien vindt de zelfkritische Farioli het niet gepast óf lekker. "Daarbij komt: ook al is het eten geweldig, het zou me niet smaken. Bij verlies heb ik liever een bordje droge pasta met wat Parmezaanse kaas. Noem het boetedoening."

Het zullen vier smakeloze maaltijden zijn geweest voor Farioli. Zijn ploeg verloor tot nu toe namelijk vier keer. In competitieverband waren AZ en NAC Breda in eigen huis te sterk (beide keren 2-1) en in de Europa League bleken Real Sociedad (2-0) en Lazio (1-3) te machtig.