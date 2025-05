Fraai compliment voor PSV-aanvaller Noa Lang: 'Eén van de weinige spelers ter wereld die dat kan'

Ernie Brandts keek als rapporteur van De Telegraaf met bijzondere belangstelling naar Feyenoord - PSV. De WK-finalist van 1978 vond één speler er met kop en schouders bovenuit steken in De Kuip.

''Noa Lang van PSV is mijn speler van de week'', zo oordeelt Brandts daags na de spectaculair verlopen topper in de Eredivisie. PSV zegevierde in extremis met 2-3, na een dramatische start en een 2-0 achterstand binnen tien minuten.

''Heeft hij PSV met zijn goal in de 98e minuut richting de titel geschoten? Dat is de vraag die komende week beantwoord gaat worden natuurlijk, want ze zijn daardoor héél erg dichtbij gekomen'', weet ook de oud-speler van PSV dat de titelstrijd in Nederland ongemeen spannend is in de afsluitende week.

Brandts weet dat Lang met zijn manier van doen de nodige weerstand oproept bij fans van de tegenstander. ''Hij is een jongen van: je mag hem of je mag hem niet. Maar hij heeft zich nu in de beslissende fase van de competitie tóch laten gelden. Hij maakte met zijn branie de boel wakker bij PSV.''

''Eén van de weinige spelers ter wereld misschien wel, die hoe harder en hoorbaarder ze tegen hem zijn, alleen maar beter lijkt te worden'', krijgt Lang een groot compliment mee.

Brandts is ook lovend over ploeggenoot Malik Tillman. ''Nu zie je dat hij PSV - niet in zijn eentje, maar wel voor een groot deel - weer op titelkoers brengt. Dat is pure kwaliteit.''

Ivan Perisic is tevens opgenomen in het Team van de Week van De Telegraaf. ''Hij is genadeloos als er een kansje ontstaat en bracht zijn ploeg terug in de wedstrijd. Want hij scoorde niet alleen, maar gaf ook nog de assist op de 2-2 van Noa Lang.''