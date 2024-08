‘Fosu-Mensah moet via proefperiode contract afdwingen bij club in Serie A’

Timothy Fosu-Mensah is op proef bij het Italiaanse Como. Dat meldt Gianluca Di Marzio op X. De 26-jarige verdediger zit momenteel zonder club nadat hij deze zomer transfervrij vertrok bij Bayer Leverkusen. Als zijn proefperiode bevalt, dan mag hij blijven bij de ploeg waar Cesc Fàbregas de scepter zwaait, zo klinkt het.

Como is op zoek naar een nieuwe rechtsback en de club zag in Kevin Diks van FC Kopenhagen een geschikte kandidaat. Omdat de Denen (nog) niet akkoord gaan met een transfer van de Nederlander, richten de Italianen zich voorlopig op andere kandidaten.

Fosu-Mensah is een van de opties die Como bekijkt. De rechtspoot moet zich de komende periode bewijzen en Fàbregas proberen te overtuigen om hem in de selectie op te nemen. Als de Spanjaard het inderdaad ziet zitten in Fosu-Mensah, dan krijgt hij een contract aangeboden.

De drievoudig international van het Nederlands elftal genoot het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax. Fosu-Mensah vertrok in de zomer van 2014 voor ruim 400.000 euro naar de academie van Manchester United. The Red Devils stalden hem in het seizoen 2017/18 bij Crystal Palace en 2018/19 bij Fulham.

Fosu-Mensah kwam uiteindelijk tot dertig duels in de hoofdmacht van Manchester United, dat hem begin 2021 voor ruim twee miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen. Ook bij die club kwam de Amsterdammer tot dertig wedstrijden. Deze zomer vertrok hij dus transfervrij.

Como versterkt zich met grote namen

Aan ambities in ieder geval geen gebrek bij Como, dat deze zomer al meerdere grote namen binnenhaalde. De promovendus versterkte zich met onder anderen Pepe Reina, Alberto Moreno (beiden Villarreal) en Andrea Belotti (AS Roma).

De grootste inkomende transfer was Raphaël Varane, die transfervrij overkwam van Manchester United. De Fransman tekende een contract voor twee seizoenen bij de promovendus, met de optie voor nog een extra jaar.

