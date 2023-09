Fortuna-speler Halilovic heeft nog één droomclub: ‘Het is een Nederlandse club’

Zaterdag, 30 september 2023 om 09:26 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 09:51

Alen Halilovic hoopt na sc Heerenveen en Fortuna Sittard in de toekomst nog een Nederlandse club aan zijn cv toe te kunnen voegen. De 27-jarige Kroaat, die sinds dit seizoen te bewonderen is in Zuid-Limburg, geeft in gesprek met Voetbal International aan dat hij al voor drie van zijn favoriete clubs heeft gespeeld: FC Barcelona, AC Milan en Dinamo Zagreb. “Er is er nog ééntje over. Het is een Nederlandse club”, onthult hij.

Halilovic stond lang te boek als veelbelovend talent. Op zijn zestiende maakte hij al zijn debuut in het eerste van Dinamo Zagreb, in de Champions League én in het nationale elftal van Kroatië. Vervolgens speelde de middenvelder voor tal van clubs, waaronder Barcelona en Milan. Hij wist de hoge verwachtingen echter nooit echt waar te maken, en belandde afgelopen zomer transfervrij bij Fortuna.

En in Sittard is hij gelukkig, geeft hij aan. “Alles gaat goed. De manier waarop we spelen, trainen, met elkaar omgaan. De waardering van de mensen doet me goed. Voor ik naar Fortuna kwam, had ik een half jaar geen wedstrijden gespeeld. Ik kan nog meer dribbelen, nog meer kansen creëren, nog gevaarlijker worden. Ik zit nog niet op 70, 75 procent van wat ik kan”, aldus de Kroaat.

Halilovic is blij dat hij bij Fortuna niet als vleugelspeler, maar als middenvelder wordt gebruikt. “Hiervoor vertrouwden clubs me niet als middenvelder. Na mijn tijd bij Barcelona heb ik, denk ik, tachtig procent van mijn wedstrijden als rechtsbuiten gespeeld. Als buitenspeler moet je voorzetten geven en vooral heel veel rennen tegenwoordig. Dat is niet mijn grootste kwaliteit. Bij andere clubs werd ik vaak volgestopt met instructies, daardoor ging ik te veel nadenken. Bij Fortuna mag ik eindelijk weer doen waar ik goed in ben. Natuurlijk krijg ook ik defensieve taken mee, die voer ik altijd uit. Maar ik krijg ook veel vrijheid. Dat is genieten.”

Hoewel Halilovic op zijn plek is bij Fortuna, heeft hij nog wel dromen. “Ik heb voor drie van mijn favoriete clubs gespeeld. Barcelona, AC Milan, Dinamo Zagreb. Er is er nog ééntje over. Het is een Nederlandse club, hopelijk zal ik er ooit voor spelen.” De naam van die club wil hij niet noemen, maar zijn gezicht lijkt genoeg te zeggen als hij de lovende woorden van Rafael van der Vaart hoort, die de avond daarvoor op tv zei dat Ajax hem moet halen. “Ajax is voor mij de grootste club van Nederland, historisch gezien”, reageert Halilovic. “Ze hebben het nu even moeilijk met een jong team, maar met één goede wedstrijd kan het daar weer gaan draaien.”