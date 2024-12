Fortuna Sittard komt ondanks glansrol Halilovic niet voorbij Heracles Almelo

Het duel tussen Heracles Almelo en Fortuna Sittard heeft geen winnaar opgeleverd. Na de openingstreffer van Luka Kulenovic schitterde Fortuna-middenvelder Alen Halilovic met twee fraaie assists, op Alessio Da Cruz en Kristoffer Peterson. Genoeg voor een zege was het niet, want na de onderbreking redde Ruben Roosken met zijn eerste Eredivisie-treffer ooit een punt voor Heracles: 2-2. Voor nummer vijftien Heracles is het punt welkom in de strijd tegen degradatie. Fortuna blijft steken op plek negen.

Heracles wist de score na een kwartier spelen te openen. De thuisploeg reageerde veel feller op randje zestien, waardoor Mario Engels de gelegenheid kreeg om voor te geven. De voorzet van de Duitser bleek perfect, daar Kulenovic in vrijheid mocht binnenkoppen in de verre hoek: 1-0.

Fortuna kwam zeer sterk terug in de eerste helft. Nog geen zes minuten na de openingstreffer kwamen de Limburgers langszij. Halilovic bood zich aan en had een geweldige hoge steekpass in huis op Da Cruz, die met zijn eerste balcontact de verre hoek vond: 1-1.

Halilovic had het op zijn heupen en plantte een nieuwe hoge bal ditmaal bij Peterson. De Zweed nam keurig aan, vond wat ruimte en haalde onhoudbaar uit. De voormalig Heracles vierde zijn doelpunt vervolgens ingetogen: 1-2.

Na een uur spelen kwam Heracles weer langszij. Een verre inworp van Mimeirhel Benita werd slecht verwerkt door de Fortuna-defensie. Jizz Hornkamp behield het overzicht en bediende Roosken, die Mattijs Branderhorst met een droge knal passeerde: 2-2.

In het vermakelijke duel was Samuel Bastien de volgende die hoopte op het scorebord te verschijnen. De Congolees moest echter zijn meerdere erkennen in Heracles-goalie Fabian de Keijzer, die de bal klemvast had.

In blessuretijd ging Benita naar de grond in de zestien na een vermeende overtreding van Peterson, maar ondanks de woede op de Heracles-bank ging de bal niet op de stip en bleef het bij 2-2.