Carlos Forbs schiet Ajax naar oefenzege op Conference League-houder Olympiacos

Ajax heeft zijn vierde oefenzege op rij geboekt. De ploeg van trainer Francesco Farioli zag zijn ploeg met 1-0 winnen van Olympiacos. Carlos Forbs maakte vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Wel zijn er zorgen om Owen Wijndal, die met een armblessure van het veld moest.

Ajax speelde deze week twee oefenduels kort achter elkaar. De spelers die donderdag in actie kwamen tegen Al-Wasl (2-1 winst) uit de Verenigde Arabische Emiraten, maakten vrijdag geen onderdeel uit van de selectie voor de wedstrijd tegen Olympiacos.

Voor Ajax was het duel met Olympiacos de laatste test in aanloop naar de voorrondes van de Europa League. Op 25 juli en 1 augustus nemen de Amsterdammers het op tegen FK Vojvodina.

Josip Sutalo maakte voor het eerst minuten voor Ajax in het nieuwe seizoen. De verdediger sloot later aan vanwege zijn deelname aan het EK, waar Kroatië in de groepsfase strandde. Brian Brobbey en Steven Bergwijn, die met het Nederlands elftal de halve finale haalden, zijn nog op vakantie.

Ajax was vrijwel de hele eerste helft dominant en had veruit het meeste balbezit. Toch kwam het eerste gevaar van de Grieken. Charalampos Kostoulas liep in de rug weg bij Dies Janse en kon schuin voor het doel schieten, maar vuurde net naast.

Daarna was het vooral Ajax dat de klok sloeg. De eerste goede aanval van de Amsterdammers volgde na een kwartier, toen Jayden Banel de bal op links goed meegaf aan de opgekomen Wijndal. De linksback van Ajax bracht laag voor op Kian Fitz-Jim, die zijn inzet gekeerd zag worden door doelman Alexandros Paschalakis.

Enkele minuten later kreeg Ajax een forse tegenvaller te verwerken, toen Wijndal met een vervelende armblessure van het veld moest. De linkervleugelverdediger raakte geblesseerd bij een ogenschijnlijk onschuldig luchtduel. Zijn tegenstander Georgios Masouras sprong in de lucht en leunde vervolgens op het lichaam van Wijndal, die direct naar zijn linkerarm greep. Benjamin Tahirovic kwam als gelegenheidslinksback in de ploeg.

Er volgden in de eerste helft nog twee goede aanvallen van Ajax. In de 25ste minuut kon Forbs net niet bij een voorzet van Banel komen, die vrij was gezet door een steekbal van Fitz-Jim.

Vlak voor rust kwam Ajax op voorsprong. Dat was voor een groot deel te danken aan Kenneth Taylor, die de bal nabij de middenlijn fel afjoeg bij Charalampos Kostoulas. Taylor nam de bal een stuk mee en bediende Forbs, die de bal beheerst achter keeper Paschalakis tikte: 1-0.

Olympiacos kwam goed uit de kleedkamer en kreeg al snel een prima mogelijkheid op de gelijkmaker. Een diepe bal viel perfect voor Masouras, die vrije doortocht had maar Pasveer met zijn been knap redding zag brengen.

Ajax had het lastig met Olympiacos, dat andermaal dicht bij de 1-1 kwam. Ditmaal loste Gelson Martins een schot, dat in de korte hoek gekeerd werd door Pasveer. Veel veranderde er niet aan het spelbeeld. Olympiacos bleef drukken, terwijl Ajax er niet aan te pas kwam.

Vlak voor tijd kwamen de Amsterdammers andermaal goed weg, toen een kopbal van Janse op de bovenkant van de lat van Pasveer belandde. Ajax hield stand tegen de sterke Grieken en boekt zo zijn volgende oefenzege in aanloop naar het duel met FK Vojvodina.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Janse, Wijndal; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Banel, Akpom, Forbs.

Opstelling Olympiakos: Paschalakis; Costinha, Abbey, Koutsidis, Apostolopoulos; Chiquinho, Bakoulas, Stamenic; Masouras, Biel, Kostoulas.

