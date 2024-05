Footy Headlines lekt derde tenue Ajax voor komend seizoen

Footy Headlines, een autoriteit op het gebied van gelekte voetbalshirts, heeft het nieuwe derde tenue van Ajax prijsgegeven. Op beelden is te zien hoe het tenue doet denken aan het uitshirt van dit seizoen.

Het nieuwe derde tenue heeft namelijk een heldergrijze tint. Verder zijn er Andreaskruizen, symbolen van de stad Amsterdam, te zien over de gehele print.

Net als de overige accenten zijn de Andreaskruizen bruin. Zo ook de drie kampioenssterren, verwijzend naar het aantal landstitels van Ajax.

??? Ajax 24-25 Third Kit Leaked: https://t.co/3Qehlk0mkd — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 6, 2024

De club zelf heeft vooralsnog niets naar buiten gebracht over het derde tenue. Traditiegetrouw gebeurt dit in augustus, in samenwerking met kledingsponsor adidas.

In december deelde Footy Headlines nog een ander conceptdesign voor het nieuwe derde tenue. Daarbij schreef het medium al zeker te zijn van de kleur, maar nog niet over de overige details.

Op dit design was het Ajax-logo te zien in retrostijl. Dat was het logo dat de Amsterdammers tussen 1928 en 1991 op de borst droegen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties