Fiorentina-supporter wordt onwel in verlenging en moet worden gereanimeerd

Donderdag, 18 mei 2023 om 23:59 • Rian Rosendaal

De halve finale in de Conference League tussen FC Basel en Fiorentina (1-3) lag in de tweede helft van de verlenging even stil. Een supporter van de Italiaanse bezoekers was namelijk onwel geworden en moest worden gereanimeerd in het uitvak. Het is momenteel onbekend hoe het met de supporter gaat. Op het moment van het tijdelijk stilleggen stond Fiorentina met 1-2 voor. De club uit Florence won uiteindelijk met 1-3 door een goal van Antonín Barák in de negende minuut van blessuretijd en staat daardoor in de finale tegenover West Ham United, dat AZ in de andere halve finale uitschakelde.

De spelers en de stafleden van Fiorentina keken gespannen toe hoe de onwel geworden supporter werd behandeld door medisch personeel. De wedstrijd in de halve eindstrijd van de Conference League lag door het incident op de tribune in totaal tien minuten stil. Na de onderbreking sloeg Fiorentina keihard toe in de slotfase, waardoor La Viola voor het eerst sinds 1990 in een Europese finale staat. Men verloor destijds in de finale van de UEFA Cup met 3-1 van Juventus.