Finaleplaats ligt volledig open na heerlijke treffers Vinícius en De Bruyne

Dinsdag, 9 mei 2023 om 22:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:05

Real Madrid en Manchester City maken allebei nog volop kans op het bereiken van de finale van de Champions League. Het heenduel tussen de twee grootmachten in het Estádio Santiago Bernabéu eindigde onbeslist: 1-1. Vinícius Júnior opende de score met een heerlijke pegel in de kruising, waarna Kevin De Bruyne met een even zo fraai schot na rust voor de eindstand tekende. Beide ploegen kregen mogelijkheden op meer, maar een derde treffer zou niet meer vallen. De return in het Etihad Stadium volgt op woensdag 17 mei.

Real moest het stellen zonder de geschorste Éder Militão, waardoor het hart van de verdediging bestond uit Antonio Rüdiger en David Alaba. Eduardo Camavinga kreeg de voorkeur op de linksbackpositie. Ten opzichte van de gewonnen Copa del Rey-finale tegen Osasuna (2-1) keerde Luka Modric terug in het elftal, wat ten koste ging van Aurélien Tchouaméni. Aan de de kant van City ontbrak de aan zijn hamstring geblesseerde Nathan Aké. Josep Guardiola opteerde voor een viermansverdediging bestaande uit Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias en Manuel Akanji. Aanvoerder De Bruyne was op het middenveld de aangewezen persoon om spits Erling Braut Haaland te bereiken.

In de openingsfase was het vooral City dat aanvallende intenties toonde. Het eerste gevaar kwam dan ook van De Bruyne, wiens schot in de korte hoek onschadelijk werd gemaakt door landgenoot Thibaut Courtois. De Engelsen controleerden, al kwam het niet verder dan enkele dreigende momenten. Real leek zich steeds beter te voelen in de omschakeling en dat leidde na een kleine twintig minuten tot het eerste Spaanse gevaar, maar Karim Benzema kwam net tekort om een scherpe counter te verzilveren. De Fransman moest even later toezien hoe Dias enkele minuten later voorkwam dat hij de bal voor het intikken had.

Real voelde zich ondanks het vele balbezit voor City steeds beter op zijn gemak in de omschakeling en dat leidde tien minuten voor rust tot de fraaie openingstreffer. Camavinga stoomde op aan de linkerkant en gaf mee op Vinícius, die zijn geluk beproefde vanaf een meter of twintig en de kruising vond: 1-0. Op slag van rust liet Real zich op harde wijze gelden. Allereerst duwde Carvajal Jack Grealish tegen de boarding, waarna Toni Kroos even later geel kreeg voor een pittige overtreding op Ilkay Gündogan.

Beide ploegen lieten in de fase na rust hun tanden zien. Zo anticipeerde de verdediging van Real goed op een scherpe voorzet en schoot Benzema na een prima aanval aan de andere kant over. Haaland werd goed in toom gehouden door Rüdiger en Alaba, maar de Noor ontsnapte in de 55ste minuut even aan alle aandacht. Alaba redde de meubelen echter met een uiterste tackle. De Oostenrijker kon echter niet voorkomen dat Camavinga slordig balverlies leed, waardoor de bal perfect voor de voeten van De Bruyne kwam te liggen. De spelverdeler haalde verwoestend uit en passeerde Courtois met een hard schot in de linkeronderhoek: 1-1. Real was vrij snel na die tegenvaller dicht bij de 2-1 via Benzema, die zijn kopbal gepareerd zag worden door Ederson. Het laatste wapenfeit kwam van de voet van invaller Tchouaméni, die Ederson knap zag redden.