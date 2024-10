Feyenoorder moet interland laten schieten en verlaat trainingskamp

Antoni Milambo (19) heeft het trainingskamp van Jong Oranje verlaten. De middenvelder van Feyenoord laat wegens ziekte het duel met de leeftijdsgenoten van Zweden schieten, zo laat de KNVB zondagochtend weten.

Bondscoach Michael Reiziger roept geen vervanger op voor Milambo. Hierdoor gaat Jong Oranje zich met 22 spelers voorbereiden op het thuisduel met Scandinaviërs.

Of Milambo voor langere tijd uit de roulatie zal zijn, is niet duidelijk. Mogelijk is hij volgend weekend alweer beschikbaar voor Feyenoord.

Jong Oranje neemt het maandag om 18:45 uur op tegen Jong Zweden in de EK-kwalificatie. De Nederlandse beloften zijn na negen zeges in negen wedstrijden al zeker van deelname aan het eindtoernooi in Slowakije volgend jaar.

Door de afwezigheid van Milambo houdt Reiziger Kenneth Taylor, Youri Regeer, Ryan Flamingo, Gjivai Zechiël en Ezechiel Banzuzi over als opties voor in het middenrif.

Donderdag kwam Jong Oranje al vriendschappelijk in actie tegen Mexico. In Almelo werd er dankzij een treffer van Maxim Dekker met 1-0 gezegevierd.