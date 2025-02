Feyenoorder belandt in gevecht en krijgt na de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan plots direct rood van Marciniak

Er is een klein smetje op de knappe prestatie gekomen van Feyenoord. De Rotterdammers plaatsten zich na het 1-1 gelijkspel tegen AC Milan voor de achtste finale van de Champions League, maar in de eerste wedstrijd kan een Feyenoord niet meedoen.

Feyenoord plaatste zich dinsdagavond op knappe wijze voor de achtste finale van de Champions League. De ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart had na de 1-0 overwinning op AC Milan in De Kuip een week eerder genoeg aan een 1-1 gelijkspel in San Siro. Het openingsdoelpunt van Santiago Gimenez werd onschadelijk gemaakt door Julián Carranza.

Toch liep Feyenoord nog schade op, want direct na het laatste fluitsignaal liepen de frustraties hoog op. Volgens commentator Wytse van der Goot werd er gevochten op het veld in Milaan, al werden de opstootjes niet duidelijk in beeld gebracht door de regie.

Wel werd duidelijk op de beelden van Ziggo Sport dat arbiter Szymon Marciniak een directe rode kaart uitdeelde aan Givairo Read, die mogelijk betrokken was bij een van de opstootjes. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. Rafael Leão kreeg geel.