Feyenoord ziet in 'man van 23 miljoen' mogelijke opvolger van Santiago Gimenez

Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op Luis Guilherme. Dat meldt Voetbal International. De Rotterdammers zien in de achttienjarige Braziliaan van West Ham United een potentiële opvolger van Santiago Gimenez.

De overstap van Gimenez naar AC Milan is inmiddels helemaal rond, en daardoor is Feyenoord op zoek naar een nieuwe versterking voor in de voorhoede. Guilherme lijkt nu de belangrijkste kandidaat.

Guilherme speelt sinds afgelopen zomer bij West Ham. Dat nam hem destijds voor liefst 23 miljoen euro over van het Braziliaanse Palmeiras.

Bij de Engelse club komt de linkspoot echter maar sporadisch in actie. Hij speelde tot dusver zes officiële duels voor West Ham, waarin hij niet scoorde en ook geen assist gaf.

Guilherme speelt voornamelijk als rechtsbuiten. Hij kan echter ook als linksbuiten of als aanvallende middenvelder in actie komen.

Feyenoord ziet Guilherme volgens VI als ‘een speler van de buitencategorie’. De Rotterdammers hopen hem te kopen of te huren met optie tot koop.

Guilherme, die zes interlands namens Brazilië Onder 20 achter zijn naam heeft staan, ligt nog tot medio 2029 vast in Londen. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 22 miljoen euro.