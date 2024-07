Feyenoord ziet belangrijke basisspeler al na een half uur uitvallen

De terugkeer van Quinten Timber bij Feyenoord was zaterdagmiddag van korte duur. De 22-jarige middenvelder, die als aanvoerder startte tijdens het oefenduel met KRC Genk, raakte geblesseerd en moest na 33 minuten vervangen worden door Antoni Milambo. Timber probeerde in eerste instantie door te spelen, maar dat bleek uiteindelijk onmogelijk.

Na een tackle van het bijzonder hard spelende Genk leek Timber last te hebben van zijn been. De Utrechter probeerde de pijn er nog uit te spelen, maar liet zich vervolgens toch wisselen. Timber ging na zijn wissel direct de tunnel in richting de kleedkamers van De Kuip.

Timber moest het EK missen wegens een blessure, maar keerde afgelopen week terug op het trainingsveld bij Feyenoord. Tijdens de tweede week van Priske kon hij alle groepssessies volledig meedraaien. Het is vooralsnog wachten op een update vanuit De Kuip over de nieuwe blessure van Timber.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties