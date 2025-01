Feyenoord wordt volledig afgeslacht en evenaart negatief Champions League-record van Ajax

Feyenoord heeft de League Phase van de Champions League in mineur afgesloten. Op bezoek bij Lille OSC verloor de ploeg van trainer Brian Priske op kansloze wijze: 6-1. Het is een evenaring van het negatieve record van Ajax, dat met 1-6 verloor van Napoli. Mogelijk nog pijnlijker dan de nederlaag in het miljardenbal zijn de blessures van Santiago Gimenez en Justin Bijlow, die beiden al voor rust gewisseld werden. Feyenoord was al wel zeker van een plek in de tussenronde en komende vrijdag wordt duidelijk tegen wie er gespeeld wordt.

Bij Feyenoord keerde Hwang In-beom terug in de basis. De Zuid-Koreaan was hersteld van zijn blessure en vormde het middenveld met Antoni Milambo en Thomas Beelen. Priske gaf achterin de voorkeur aan Gijs Smal boven Hugo Bueno.

Het ging al vroeg in de wedstrijd mis voor Feyenoord, dat in de vierde speelminuut op achterstand kwam. Na een mislukte poging van voormalig sc Heerenveen-aanvaller Osame Sahraoui in de eerste minuut was het daarna wel direct raak. Rémy Cabella bediende de trefzekere Sahraoui: 1-0.

Feyenoord mocht even hopen op een positieve afloop, want na veertien minuten werd het 1-1. Een corner van Anis Hadj-Moussa werd doorgekopt door Gernot Trauner, waarna Santiago Gimenez van dichtbij kon binnenknikken.

Na afloop van het eerste kwart van de wedstrijd werd de vrije val ingezet. Gimenez en doelman Justin Bijlow gingen geblesseerd naar de kant, terwijl Trauner voor rust ook nog een eigen doelpunt noteerde: 2-1.

De Rotterdamse weerstand werd vanaf de 57ste minuut definitief gebroken, toen Angel Gomes op aangeven van Mitchel Bakker de 3-1 aantekende. Tussen de 74ste en de 80ste minuut werden er nog drie doelpunten genoteerd.

Jonathan David zorgde voor de 4-1, waarna Trauner (eigen doelpunt) en Cabella respectievelijk de 5-1 en de 6-1 noteerden. Absolute uitblinker was Sahraoui, die naast zijn goal ook nog een assist voor zijn rekening nam bij de laatste treffer.