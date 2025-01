'Feyenoord wil zich versterken met Ringo Meerveld en aanvaller van 16 miljoen euro'

Feyenoord heeft concrete toenadering gezocht om Ringo Meerveld (22) over te nemen van Willem II, zo meldt 1908.nl donderdag. De Rotterdammers willen daarnaast de 27-jarige Jhon Arias (Fluminense) naar De Kuip halen.

Feyenoord wil Meerveld in de komende dagen overnemen van Willem II. De Stadionclub is in gesprek met de Tilburgers over een permanente overgang.

Meerveld ligt bij Willem II nog tot medio 2026 vast. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2 miljoen euro.

De technischvaardige Meerveld speelt sinds de zomer van 2021 voor Willem II. Destijds werd hij als tiener voor 750.000 euro overgenomen van FC Den Bosch.

In 97 officiële wedstrijden namens Willem II was Meerveld goed voor 13 doelpunten en 15 assists. Op het middenveld van Feyenoord moet de Brabander trainer Brian Priske van meer opties voorzien.

Arias

De vijf jaar oudere Arias is een in Nederland minder bekende naam. Volgens het Rotterdamse supportersmedium heeft Feyenoord zich ook bij Fluminense gemeld om de 27-voudig international van Colombia over te nemen.

Arias is volgens Transfermarkt liefst 16 miljoen euro waard. De rechtspoot kan beide flanken bestrijden en eventueel ook als aanvallende middenvelder uit de voeten.

“Feyenoord hoopt Arias deze window nog over te halen, al tikt de tijd voor het scheiden van de markt door. Op langere termijn moet Arias zich permanent kunnen verbinden aan de Rotterdamse club. De onderhandelingen met Fluminense zijn al gestart”, aldus 1908.nl.