'Feyenoord wil Pools international die nog tegen Nederland speelde per direct binnenhalen'

Feyenoord heeft zich gemeld bij Brighton & Hove Albion om op korte termijn zaken te doen, zo meldt 1908.nl woensdag. De Rotterdammers zijn geïnteresseerd in de diensten van de 25-jarige Jakub Moder, die over een aflopend contract beschikt.

De clubleiding van Feyenoord zou al een bod van twee miljoen euro hebben neergelegd bij Brighton om de middenvelder over te nemen. Moder zou deze transferperiode nog de overstap moeten maken en de club biedt Brighton zo nog de optie om geld te verdienen voordat hij in de zomer gratis de deur uit zou lopen.

De Pools international kwam in de zomer van 2020 over van Lech Poznan voor een bedrag van circa elf miljoen euro. Nadien werd hij tot nog een keer verhuurd aan zijn oude werkgever.

Moder komt absoluut niet voor in de plannen van Brighton-trainer Fabian Hürzeler. In het huidige seizoen kwam de centrale middenvelder tot slechts drie optredens in de Premier League. In die wedstrijden stond hij in totaal acht minuten op het veld.

Volgens de berichtgeving is het vertrouwen van Feyenoord in de kwaliteiten van Moder groot. De middenvelder is vooral interessant omdat hij op alle plekken op het middenveld uit de voeten kan. In de strijd om Moder krijgen de Rotterdammers naar verluidt concurrentie van VfB Stuttgart en 1. FC Union Berlin.

In totaal kwam Moder tot 31 optredens in de Poolse nationale ploeg. Afgelopen EK speelde hij ook nog een helft mee tegen het Nederlands elftal. Hij kwam in de gespeelde interlands tweemaal tot scoren.

Tegelijkertijd wordt duidelijk dat Feyenoord niet meer inzet op het binnenhalen van Cesare Casadei. De club zou de middenvelder graag op huurbasis met verplichte koopoptie overnemen van Chelsea, maar door de ‘moordende concurrentie’ wordt het kostenplaatje te groot.