Feyenoord wil Luka Ivanusec dolgraag uitzwaaien, maar stuit op regelgeving FIFA

Feyenoord en Dinamo Zagreb zijn akkoord over de verhuur van Luka Ivanusec, zo meldt 1908.nl vrijdag. Er is echter een struikelblok voor alle betrokken partijen: Feyenoord zit aan het door de FIFA bepaalde maximaal aantal verhuurde spelers en moet dus eerst een speler terughalen, voordat Ivanusec kan worden gepresenteerd in Zagreb.

Feyenoord zit momenteel aan het maximum van zes verhuurde spelers, die tijdelijk uitkomen in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en het buitenland. De Rotterdammers kunnen Ivanusec hierdoor nog niet uitzwaaien deze maand, maar daar kan nog verandering in komen in de slotfase van de transferwindow.

Volgens 1908.nl is Neraysho Kasanwirjo een voorname kandidaat om terug te worden gehaald door Feyenoord. De aan Rangers verhuurde verdediger is herstellende van een blessure en zou ook in Rotterdam verder kunnen werken aan zijn comeback op de velden.

De aan het Belgische OH Leuven verhuurde Antef Tsoungui zit in hetzelfde schuitje als Kasanwirjo. De verdediger kampt ook met blessureleed en staat derhalve op de nominatie om eerder dan gepland terug te keren in De Kuip, om zo Feyenoord ruimte te geven om Ivanusec te verhuren.

Ivanusec ligt bij Feyenoord vast tot medio 2028, maar vervult al enige tijd een bijrol in Rotterdam-Zuid. Trainer Brian Priske heeft geen basisplaats in petto voor de 26-jarige buitenspeler, waardoor een tijdelijke terugkeer naar Dinamo Zagreb de beste oplossing lijkt voor alle partijen.

De vleugelaanvaller stond tussen 2019 en 2023 onder contract bij de topclub uit Zagreb. Hij sloot die periode af met 27 doelpunten in 117 wedstrijden. Ivanusec veroverde met Dinamo Zagreb vier landstitels en de Kroatische beker.

In de zomer van 2023 betaalde Feyenoord nog 7,8 miljoen euro om de rechtspoot naar De Kuip te halen. In 47 officiële wedstrijden was Ivanusec goed voor 4 doelpunten en 7 assists.