Feyenoord wijst tweede bod op Santiago Gimenez af en haalt definitief de stekker uit deal met Nottingham Forest

Santiago Gimenez vertrekt niet naar Nottingham Forest. Feyenoord zet een streep door de deal met de Engelsen. Dat schrijft Martijn Krabbendam woensdag namens Voetbal International.

De Rotterdammers veegden woensdag ook een verbeterd bod van the Tricky Trees resoluut van tafel, meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano eerder op de woensdagavond ook al.

Dat bod bedroeg een vast bedrag van 26 miljoen euro, plus vier miljoen euro aan bonussen. Het was niet genoeg om Dennis te Kloese ervan te overtuigen de spits van de hand te doen.

"De Rotterdammers hebben niet gereageerd op dat bod, omdat het onder de vraagprijs lag", weet Krabbendam. "Daardoor is Forest doorgeschakeld."

Forest heeft zijn zinnen definitief gezet op Eddie Nketiah. De spits van Arsenal is al langer in beeld als concreet alternatief voor de Mexicaanse aanvalsleider, zo verzekerde David Ornstein van The Athletic eerder.

Premier League Southampton SOU 2024-08-24T14:00:00.000Z 16:00 Nottingham Forest NFO

Eredivisie Sparta SPA 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Nketiah moet zo'n 35 miljoen euro kosten. "De onderhandelingen bevinden zich nu in de afrondende fase", schrijft Romano woensdagavond op X. "Nottingham Forest heeft er veel vertrouwen in dat de deal snel beklonken zal zijn."

Het is een soortgelijk bedrag dat Feyenoord had willen ontvangen voor zijn spits. "De club wil dat Giménez de deur uitgaat als recordtransfer", meldt Krabbendam. "Daarnaast zag de spits zelf de stap ook niet direct zitten."

Het uitgaande transferrecord staat nu nog op naam van Mats Wieffer. De controlerende middenvelder verkaste eerder deze transferwindow voor dertig miljoen euro naar Brighton & Hove Albion.