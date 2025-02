Feyenoord wacht geen dag en past perskamer direct aan na vertrek Brian Priske

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor journalist Dennis Kranenburg, die inzoomt op een verandering in de perszaal van De Rotterdamse Kuip.

De grote foto van de ontslagen Brian Priske is nog geen 24 uur na zijn vertrek bij Feyenoord al verwijderd uit de perskamer. “Later keert er wel een kleinere variant terug”, schrijft Kranenburg, Feyenoord-watcher namens Rijnmond, in zijn tweet.

De persconferentie van Feyenoord in aanloop naar het duel met AC Milan is drukbezocht, zo blijkt uit een video van ESPN-journalist Sinclair Bischop. Interim-trainer Pascal Bosschaart en aanvoerder Quinten Timber schuiven dinsdag aan om de pers te woord te staan.

De fotomuur met oud-trainers kreeg in de afgelopen jaren een haast mythische status, doordat het een vaak besproken item in de Dick Voormekaar Podcast is. De vooralsnog onbekende opvolger van Priske krijgt zoals gewoonlijk een grote gekleurde foto, tussen alle grijsgekleurde kleine foto's.