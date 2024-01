Feyenoord vindt ideale vleugelspits en meldt zich voor Marokkaans international

Feyenoord gaat er alles aan doen om Ibrahim Salah los te weken bij Stade Rennes, zo meldt L’Équipe zondagavond. De 22-jarige vleugelspits maakt in de Ligue 1 minder minuten dan gewenst, waardoor hij tot het einde van huidig seizoen graag elders aan minuten wil komen. Salah zat al vijfmaal bij de selectie van de Marokkaanse nationale ploeg, al kon hij nog niet rekenen op speelminuten.

De Rotterdammers hebben zich reeds gemeld bij de Ligue 1-club om de transferstatus van Salah op te vragen. Stade Rennes heeft blijkbaar aangegeven dat een huurtransfer mogelijk is.

Volgens de berichtgeving uit Frankrijk heeft zeker Salah oren naar een (tijdelijk) vertrek bij Stade Rennes, waar hij in de afgelopen weken steeds minder aan speelminuten kwam.

Vorig jaar januari kwam Salah voor een bedrag van circa 6,5 miljoen euro over van KAA Gent. In de openingsfase van de huidige voetbaljaargang maakte de linksbuiten nog indruk, maar sinds 12 november kwam hij nog maar tot dertien speelminuten in de Ligue 1.

In de openingswedstrijd van het seizoen viel de buitenspeler direct op, want in het gewonnen duel met FC Metz wist hij in zes minuten liefst tweemaal te scoren.

Na de uitstekende openingswedstrijd kreeg Salah meerdere kansen van trainer Julien Stephan, maar hij wist zich nadien niet naar een basisplek te knokken bij de huidige nummer tien van de competitie. In totaal kwam hij tot drie competitietreffers in elf optredens (252 minuten).

Feyenoord is niet de enige club die geïnteresseerd is in de diensten van Salah, want ook Toulouse, FC Lorient, Stade Brest, Leicester City en Olympiacos zouden zich reeds gemeld hebben bij Rennes.

