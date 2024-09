Feyenoord verspeelt in de blessuretijd tweede zege van het seizoen bij FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagavond op de valreep een punt gepakt tegen Feyenoord. Lang leken de Rotterdammers op weg naar een zege, maar door twee late goals van Brynjólfur Willumsson werd het toch nog 2-2. Door het gelijkspel blijft Groningen vierde in de Eredivisie, terwijl Feyenoord zesde staat.

Aan de kant van Groningen viel Tika de Jonge in de warming-up uit, waardoor de van Almere City FC overgekomen Stije Resink plotseling als basisspeler zijn debuut mocht maken. Bij Feyenoord was er ook een debutant: rechtsback Jordan Lotomba. Bovendien kreeg Chris-Kévin Nadje voor het eerst een basisplaats.

In de openingsfase ontbrak het lange tijd aan écht goede kansen. Met name Groningen was regelmatig dreigend, maar de thuisploeg kwam meerdere keren net niet tot een schot. Luciano Valente kwam na een klein half uur wel tot een afstandspoging, maar die ging net naast.

Vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak. Een hoekschop van Feyenoord belandde via Thom van Bergen, die de bal met zijn hoofd schampte, plots in het doel: 0-1.

In de tweede helft werd Feyenoord steeds gevaarlijker. Eerst ging Santiago Gimenez op Etienne Vaessen af, even later Igor Paixão. Beide keren bracht de keeper echter redding.

Juist toen Groningen, dat kansen kreeg via Van Bergen (redding Timon Wellenreuther) en Marvin Peersman (kopbal naast), weer wat meer begon aan te dringen, werd het 0-2. Een voorzet van Lotomba werd prima binnengekopt door Paixão. Zo zat Feyenoord op rozen.

Maar Groningen gaf niet op en kreeg kansen op de aansluitingstreffer, met name via Johan Hove. Het was echter invaller Willumsson die tien minuten voor tijd de 1-2 maakte, door naar binnen de draaien en vanaf de rand van het strafschopgebied binnen te krullen.

Met het thuispubliek erachter ging de Trots van het Noorden op zoek naar de gelijkmaker. Dat leidde in eerste instantie alleen tot wat dreiging, maar niet tot hele grote kansen. Totdat Willumsson in de blessuretijd toch nog raak kopte en de Euroborg deed ontploffen: 2-2.