Feyenoord-trainer Brian Priske vertelt in het Nederlands duidelijke ambitie voor tweede seizoenshelft

Brian Priske heeft op het trainingskamp van Feyenoord in Marbella voor het eerst een interview gedaan in het Nederlands. De 47-jarige oefenmeester liet zich in gesprek met ESPN met name uit over zijn verwachtingen voor de winterse transferperiode en de aankomende tweede seizoenshelft.

“We hebben nog zeventien wedstrijden, dus alles is mogelijk”, uit Priske zijn verwachtingen voor de tweede seizoenshelft. “Als we 51 punten halen, weet je het nooit”, lacht de Deen, die echter weigert over het kampioenschap te praten.

De Rotterdammers hebben namelijk een andere ambitie. “De ambitie is de tweede plek, het winnen van de beker en het behalen van de Champions League. Het wordt zeker moeilijk, maar dat is wel de ambitie.”

Momenteel staat Feyenoord op de vierde plaats in de Eredivisie. De achterstand op nummer 2 Ajax bedraagt momenteel vier punten. In de TOTO KNVB Beker speelt het op 15 januari de achtste finale tegen Rijnsburgse Boys.

In de Champions League is de ploeg zo goed als zeker geplaatst voor de tussenronde. Met nog twee wedstrijden te gaan - tegen Bayern München (thuis) en Lille OSC (uit) - staat de ploeg op een veilige achttiende plaats.

Daarna wordt Priske gevraagd naar zijn verwachtingen wat betreft de winterse transferperiode. “Als de ‘window’ open is, dan is alles mogelijk. Zowel inkomende als uitgaande transfers. Maar ik geloof dat we met deze spelersgroep zeker de tweede plek kunnen halen”, besluit hij.

Aan een aantal topspelers zal ook deze winter ongetwijfeld weer getrokken gaan worden. Zo staan Santiago Gimenez en Dávid Hancko in de belangstelling van diverse Europese topclubs. Ook Igor Paixão werd deze week in verband gebracht met een transfer: het Braziliaanse Palmeiras zou interesse hebben in de vleugelspeler.