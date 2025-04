Feyenoord-target Romulo schittert met hattrick in kwartfinale tegen Besiktas

Feyenoord-doelwit Romulo Cardoso heeft Besiktas hoogstpersoonlijk uit het Turkse bekertoernooi gekegeld. De spits van Göztepe tekende in de kwartfinalewedstrijd tegen Besiktas, dat lang met tien man stond, voor een hattrick in het met 1-3 gewonnen duel. Göztepe speelt de halve finale tegen Trabzonspor.

Na bijzonder slap verdedigend werk had Ernest Muci Besiktas op voorsprong moeten zetten. De Albaniër rondde echter te wild af en schoot in kansrijke positie keihard tegen de bovenkant van de lat. Enkele minuten later was zijn volgende poging overtuigender, maar doelman Arda Özçimen redde.

Een heerlijke steekpass van Rafa Silva leidde na een klein half uur spelen alsnog de openingstreffer op. Opnieuw was het Muci die de kans kreeg en driemaal was scheepsrecht voor de Oost-Europeaan, die met links de verre hoek vond: 1-0.

Alles veranderde echter in de 36ste minuut. Tayyip Sanuç hing aan het shirt van spits Juan Santos en moest dat bekopen met een directe rode kaart, een beslissing waar VAR Pol van Boekel het mee eens bleek door niet in te grijpen. De daaropvolgende vrije trap, op een meter of 16, werd heerlijk binnengeschoten door Feyenoord-target Romulo: 1-1.

In ondertalsituatie wist Besiktas de voorsprong niet uit te breiden. Sterker nog: Göztepe kwam een kwartier voor tijd op voorsprong. De arbiter wees wegens hands van Arthur Masuaku naar de stip en zag Romulo het buitenkansje benutten: 1-2.

Vlak na de 1-2 liet Romulo zich opnieuw gelden. De 23-jarige Braziliaan was te snel voor de overgebleven Besiktas-verdedigers en wipte de bal met veel gevoel over doelman Ersin Destanoglu heen: 1-3.