Feyenoord gaat komende zomer voor deze twee spelers

Feyenoord weet in grote lijnen al wat de plannen zijn voor komende transferzomer, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. De Feyenoord-watcher benoemt de twee hoofddoelwitten die de Rotterdammers hebben: Rômulo (foto) van het Turkse Göztepe en Luis Guilherme van West Ham United.

Feyenoord raakte in januari topschutter Santiago Gimenez voor een clubrecordprijs kwijt aan AC Milan. De Rotterdammers zijn vastberaden om in de zomer een vervanger voor de Mexicaanse spits aan te trekken. Daarvoor is de 23-jarige Rômulo al langere tijd in beeld.

Feyenoord probeerde de Braziliaanse spits afgelopen zomer al over te nemen van Göztepe, dat Rômulo op dat moment net definitief had overgenomen van Athletico Paranaense. Göztepe betaalde slechts 2,5 miljoen euro om de optie tot koop voor de aanvaller te lichten. Feyenoord bood in augustus 'een flink bedrag', maar Göztepe werkte niet mee.

In de zomer zal een nieuwe poging volgen om Rômulo in te lijven. Technisch manager Mark Ruijl van Feyenoord vloog onlangs opnieuw naar Turkije om de banden met Göztepe nog eens aan te halen. De 1,93 meter lange Rômulo heeft dit seizoen prima statistieken in Turkije: 12 goals en 8 assists in 23 officiële wedstrijden.

Feyenoord zet hoog in en beschouwt ook Luis Guilherme als topdoelwit. De negentienjarige rechtsbuiten werd afgelopen zomer door West Ham United voor 23 miljoen euro weggehaald bij Palmeiras, maar kwam in de Premier League pas tot 95 speelminuten.

Feyenoord ziet Guilherme als een speler van de buitencategorie en klopte in januari al aan voor een huurdeal met optie tot koop. De deal klapte op het allerlaatst, toen Crysencio Summerville een blessure opliep en Guilherme moest blijven.