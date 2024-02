Feyenoord-supporters woedend om spandoek in De Kuip; stewards grijpen in

Tijdens de Europa League-wedstrijd Feyenoord - AS Roma (1-1) hing donderdagavond enige tijd een spandoek met het logo van Besiktas. Feyenoord-supporters reageerden met grote verbazing op het doek, onder meer op X. Stewards van de club zorgden ervoor dat het doek nog tijdens de wedstrijd werd weggehaald.

Op X verschenen meerdere posts waarin verontwaardigd gereageerd wordt het op het doek van Besiktas. "Hij moest 'm van de stewards weghalen. Lekker opzouten!", laat Lucas, die in het stadion is, in niet mis te verstane woorden weten op X.

Moest m van de stewards weghalen. Lekker opzouten!! — Lucas (@loechasfey010) February 15, 2024

