Feyenoord strikt Zuid-Koreaanse middenvelder, die nu al vol is van zijn nieuwe club

Feyenoord heeft In-Beom Hwang definitief binnen, zo maakt de Rotterdamse club maandag officieel wereldkundig. De 27-jarige middenvelder, afkomstig van het Servische Crvena Zvezda, tekent in De Kuip een contract tot de zomer van 2028.

''Ik ben heel erg blij om hier te zijn'', verklaart Hwang na het ondertekenen van de contracten op de website van Feyenoord. ''Mijn ploeggenoot in Servië Uros Spajic heeft me al gezegd dat ik de juiste beslissing heb genomen om naar Feyenoord te gaan.''

''Dit is de grootste club waar ik ooit voor heb gespeeld, een enorme club in Europa, dus ik hoop hier heel lang te blijven. Ik heb begrepen dat het stadion hier elke thuiswedstrijd vol zit, dus ik kijk ernaar uit om me aan de supporters te kunnen laten zien'', aldus de verwachtingsvolle aanwinst.

Martijn Krabbendam van Voetbal International meldde zondag al dat de komst van Hwang naar Feyenoord in kannen en kruiken was. De Zuid-Koreaanse middenvelder kost Feyenoord 'enkele miljoenen euro's.

Hwang beleefde een indrukwekkend debuutseizoen bij Rode Ster, dat hem vorige zomer voor 5,5 miljoen euro overnam van Olympiakos. Na 42 officiële wedstrijden staat de Zuid-Koreaan op 6 doelpunten en 12 assists.

Volgens Transfermarkt is Hwang inmiddels 8,5 miljoen euro waard. Hoeveel Feyenoord exact voor de centrale middenvelder neerlegt, is vooralsnog onbekend.

Feyenoord meldt maandag dat Hwang vanwege enkele formaliteiten voorlopig nog niet inzetbaar is. Wel is duidelijk dat de kersverse aanwinst in Rotterdam met rugnummer 4 gaat spelen.