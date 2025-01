'Feyenoord stelt belangrijke eis bij eventueel vertrek Santiago Gimenez naar AC Milan'

Feyenoord wil tegen LOSC Lille hoe dan ook nog over Santiago Gimenez kunnen beschikken. Dat specifieke detail brengt transferjournalist Matteo Moretto van Relevo vrijdagavond laat naar buiten.

Vrijdag bracht AC Milan een eerste bod van rond de 30 miljoen euro uit op Gimenez. Feyenoord zet volgens Moretto in op een bedrag tussen de 38 en 40 miljoen euro. Gimenez ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast.

Feyenoord en Milan onderhandelen in de komende dagen verder over Gimenez. De Rotterdammers stellen daarbij een harde eis: Gimenez moet woensdagavond nog inzetbaar zijn wanneer Feyenoord het opneemt tegen Lille.

Gimenez kan in Milaan voor 3,5 jaar tekenen. Daarbij wil de Italiaanse club de optie voor nog een seizoen opnemen in zijn contract. De 23-jarige spits kan in San Siro een veelvoud van zijn Feyenoord-salaris opstrijken.

Bij Feyenoord is Gimenez sinds de terugkeer van zijn blessure aardig op dreef. Woensdagavond vertolkte hij nog een hoofdrol in de Champions League-zege op Bayern München (3-0), waarin hij twee keer trefzeker was.

De statistieken van Gimenez bij Feyenoord zijn sowieso uitstekend te noemen. In 104 officiële wedstrijden was de linkspoot goed voor 64 doelpunten en 14 assists. Gimenez heeft zich meermaals bewezen tegen grote tegenstanders en wil de stap graag maken.

Bij Milan moet Gimenez gaan concurreren met Tammy Abraham (27), Álvaro Morata (32) en Luka Jovic (27). Laatstgenoemde beschikt over een aflopend contract en mag deze winter al vertrekken.