Feyenoord-spits Ayase Ueda is met treffer belangrijk bij moeizame zege Japan

Feyenoord-spits Ayase Ueda heeft zich doen gelden op de Azië Cup. De Japanner verzorgde het slotakkoord in de 4-2 zege op Vietnam. Ueda viel aan het begin van de tweede helft in, toen Japan na een doelpuntrijke eerste helft met 3-2 leidde.

Bijzonderheden:

Japan en Vietnam trapten hun campagne op de Azië Cup zondag af. Vooraf gold Japan als de torenhoge favoriet, maar de ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu had het lastig met Vietnam. Wel kwam Japan in de elfde minuut op voorsprong via Takumi Minamino. De aanvaller annex middenvelder van AS Monaco profiteerde van een rebound, die voor zijn voeten kwam na een gekraakt schot van AZ'er Yukinari Sugawara: 1-0.

Een perfecte start voor Japan, dat echter na ruim een half uur spelen tegen een achterstand aankeek. Allereerst kopte Dinh Bac Nguyen met een achterwaartse kopbal schitterend raak uit een hoekschop. Tuan Hai Pham was de volgende Vietnamees die op het scorebord belandde. De spits tikte bij de tweede paal binnen, nadat doelman Zion Suzuki er niet in slaagde een eerdere kopbal goed weg te werken: 1-2.

Japan wist de schade nog voor rust te herstellen. Minamino genoot iets te veel ruimte rond de zestien na een slim passje van Wataru Endo en werkte de bal beheerst in de verre hoek: 2-2. Nog dieper in blessuretijd werd het zelfs 3-2. Dit keer was de assist van Minamino, maar alle aandacht ging uit naar de treffer van Keito Nakamura. De aanvaller van Stade de Reims krulde de bal schitterend in de kruising.

Na rust slaagden beide ploegen er lange tijd niet in om het net te vinden. Ueda viel aan het begin van de tweede helft in voor Mao Hosoya en gooide het duel vijf minuten voor tijd in het slot. Na enkele korte passjes bezorgde de vlak daarvoor ingevallen Takefusa Kubo de bal bij Ueda, die zich ontdeed van enkele Vietnamezen en door het midden raak schoot: 4-2. Japan staat zodoende eerste in Groep D. Indonesië en Irak moeten de eerste speelronde in de poule nog compleet maken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties