Feyenoord-speler oogst lof: 'Kan me niet voorstellen dat er komende zomer geen bod komt uit Engeland'

Stijn Stijnen kan zich niet voorstellen dat Feyenoord in de zomer geen bod uit Engeland binnenkrijgt voor Anis Hadj-Moussa. Dat vertelt de trainer van Patro Eisden, de oude club van de 22-jarige Algerijn, in gesprek met Voetbal International. “Geloof me: Dennis Te Kloese wrijft in zijn handen nu, hoor.”

VI sprak naast Stijnen ook met Thomas van Bommel en Henk Dijkhuizen, die bij Patro samenspeelden met Hadj Moussa. Dijkhuizen was al snel onder de indruk van de behendige dribbelaar. “Anis was goed, maar had tegelijk nog wel wat stappen te zetten. Zeker fysiek gezien.”

“Hij was letterlijk een straatvoetballer die ze op het veld hadden neergezet. Toen hij sterker begon te worden en meer inhoud kreeg, werd hij voetballend ook steeds beter. Toen zag je wel dat hij niet lang bij Patro zou blijven en ik wist het zeker na een moment dat niks met voetbaltechnische kwaliteiten te maken heeft.”

De rechtsback noemt een concreet voorbeeld. “We speelden uit tegen de beloften van Standard Luik en Anis begon die wedstrijd op de bank. Uiteindelijk viel hij in, maar het liep niet en de trainer wisselde hem vervolgens weer. Dus erin en eruit in één wedstrijd.”

“Na afloop was hij helemaal gebroken en kapot, maar hij zei niets. Hij schold niet, deed niet raar, niks. In de weken daarna merkte je gewoon aan hem dat hij in zijn hoofd een knop om had gezet.” Dijkhuizen wijst naar Stijnen, zijn trainer. “Hij is daarin heel belangrijk geweest. Anders dan in Nederland is hij een coach die eist dat spelers alles doen om te winnen.”

“Met minder neemt hij geen genoegen. Je zag Anis ook zo worden. De periode bij Patro heeft hem echt gehard. Ik weet zeker dat hij Stijn eeuwig dankbaar is voor hoe hij zich bij ons heeft kunnen ontwikkelen.”

Hadj Moussa werd in de tweede seizoenshelft van 2023/24 aan Vitesse verhuurd en maakte daar indruk met zijn individuele acties. Feyenoord, dat druk op zoek was naar een buitenspeler die domineerde in de één-tegen-één, had snel genoeg gezien en besloot toe te slaan.

Ook complimenten voor Te Kloese

Te Kloese, die de onderhandelingen voerde, krijgt de complimenten. “Hoe hij zich heeft gemanifesteerd en namens de club de onderhandelingen voerde, dat vond ik echt heel goed. Er is een deal uitgerold die goed is voor Patro. We zijn trots dat we zo’n speler op weg hebben geholpen en het is ook goed voor Feyenoord”, aldus Stijnen, die denkt dat de Rotterdammers in de zomer een bod op Hadj Moussa kunnen verwachten.

“Anis wordt nu gevolgd op wereldniveau. Ik kan me na Manchester City en die goal tegen Salzburg niet voorstellen dat er komende zomer geen bod komt van een Engelse club. Geloof me: Te Kloese wrijft in zijn handen nu, hoor.”