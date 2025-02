Feyenoord-speler keihard voor zichzelf na duel met NAC Breda: 'Ik was gewoon slecht vandaag'

Quilindschy Hartman is na lang blessureleed weer helemaal terug. Toch is de linksback na afloop van de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord (0-0) niet tevreden, en dat komt onder meer door zijn eigen spel.

Hartman raakte eind maart vorig jaar zwaar geblesseerd aan zijn knie. Een maandenlange periode van herstel volgde, waarna hij begin februari tegen Ajax (2-1 nederlaag) zijn rentree maakte.

Een week later stond hij tegen Sparta Rotterdam (3-0 zege) weer voor het eerst in de basis, om in de rust te worden gewisseld. Zaterdagavond tegen NAC begon Hartman opnieuw aan de wedstrijd, en deze keer hield hij het zelfs tot halverwege de tweede helft vol.

Toch was Hartman na afloop allesbehalve tevreden. “Ik was gewoon slecht vandaag”, is hij duidelijk bij ESPN. “Misschien mag ik het niet zo zeggen, maar ik verloor te vaak de bal, naar mijn mening. Ik zag ook echt de oplossing even niet. Dus ik ben eigenlijk niet tevreden over vandaag. Verdedigend kwam ik niet echt in de problemen, alleen ik verloor te vaak de bal.”

“Fysiek voelde ik me supergoed, en voel ik me nog steeds heel goed. Dus ik ben blij dat ik in ieder geval heb kunnen groeien, en ik denk dat ik volgende week weer iets langer mag. Alleen ik had gewoon gehoopt dat ik iets beter had gespeeld. Maar ik ken m’n eigen kwaliteiten ook, en ik weet dat ik beter kan en ga spelen dan vanavond.”

Met de uitslag was Hartman ook niet blij. “Dit was wel onnodig, denk ik”, aldus de linksback. “Op zo’n avond als dit moeten wij gewoon winnen, en dat is helaas niet gelukt. Over het algemeen was het te weinig vandaag.”

Dat Feyenoord wel voor de derde keer op rij de nul wist te houden, is volgens Hartman ‘in principe goed’. “Daar kunnen we wel op voortborduren, dus laten we dat de komende weken weer proberen”, besluit hij.