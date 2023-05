Feyenoord sluit af met verlies en verzuimt puntenrecord te evenaren

Zondag, 28 mei 2023 om 16:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:02

Feyenoord is er niet in geslaagd om voor de veertiende keer op rij te winnen in de Eredivisie. Trainer Arne Slot zag zijn elftal op de slotdag van het seizoen met 0-1 verliezen van Vitesse. Feyenoord stond voorafgaand aan de ontmoeting op 82 punten en had bij winst het puntenrecord uit het seizoen 1972/1973 kunnen evenaren. Destijds eindigden de Rotterdammers vanwege het systeem met twee punten voor winst op 58 punten. Omgerekend naar het huidige systeem met drie punten zouden dat er 85 zijn geweest.

Slot koos ook in wedstrijd 34 van dit seizoen voor Justin Bijlow. De verdediging van de kampioen bestond van rechts naar links uit Neraysho Kasanwirjo, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Aanvoerder Orkun Kökçü werd op het middenveld van de Rotterdammers geassisteerd door Quinten Timber en Sebastian Szymanski. Santiago Giménez sloot het succesvolle seizoen af als aanvalsleider van Feyenoord met op de flanken Oussama Idrissi (links) en Jahanbakhsh, die Igor Paixão verving op rechts. Gernot Trauner en Marcus Pedersen waren opnieuw niet fit genoeg voor een plaats in de wedstrijdselectie.

De verloofde van Santiago Gimenez vermaakt zich opperbest tussen de fanatieke @Feyenoord-fans ??#feyvit pic.twitter.com/EI2YUBP5wW — ESPN NL (@ESPNnl) May 28, 2023

Feyenoord had behalve het puntenrecord weinig om voor te spelen, al ging het wel op zoek naar een vroeg doelpunt. Giménez had na een kwartier kunnen scoren nadat Kjell Scherpen Idrissi van scoren had afgehouden, maar de spits werd op zijn beurt afgestopt door Ryan Flamingo. Scherpen was ook alert op een knal van afstand van Kasanwirjo, al had hij geen antwoord op de bal in eigen doel van Marco van Ginkel na een voorzet van Kökçü. Uit een check bij de VAR bleek echter dat Geertruida Scherpen te veel hinderde, waardoor de 1-0 werd geannuleerd. Kort voor rust scoorde Van Ginkel opnieuw, ditmaal in het goede doel. Even leek er ingegrepen te worden vanwege vermeend buitenspel van aangever Million Manhoef, maar de VAR oordeelde dat dat niet zo was.

De kampioen, dit seizoen alleen een keer met 4-3 verslagen door PSV, ging na rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. De vaak bekritiseerde Scherpen toonde echter zijn vorm en redde bekwaam op schoten van Timber (tweemaal) en de ingevallen Javairô Dilrosun (ook tweemaal). De arbitrage speelde een kwartier voor tijd weer een rol: Danilo kopte raak uit een voorzet van Szymanski, maar deed dit wel in buitenspelpositie. Aan de andere kant verzuimde invaller Mohamed Sankoh om de 0-2 aan te tekenen Zijn schot vloog langs het doel van Bijlow, die later ook Nicolas Isimat-Mirin van scoren afhield. Het dappere Vitesse hield knap stand en boekte een knappe zege op kampioen Feyenoord.