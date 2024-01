‘Feyenoord rondt eerste transfer van januari af en trekt snel verdediger aan’

Feyenoord gaat zich snel versterken met Luc Netten, zo meldt 1908.nl dinsdagmiddag. De centrale verdediger staat momenteel nog onder contract bij NEC, maar tekent naar alle waarschijnlijkheid deze week in Rotterdam.

De negentienjarige Netten speelt zijn duels voornamelijk voor de beloften van de Nijmegenaren, waar hij sinds de zomer van 2022 onder contract staat. Destijds nam NEC hem transfervrij over uit de jeugdopleiding van PSV.

In het Philips Stadion doorliep Netten verschillende jeugdelftallen, maar verder dan het Onder 17-team van PSV kwam de verdediger niet. Wel was hij zo'n tien jaar lang actief in de Eindhovense jeugdopleiding.

Netten kwam namens Namens NEC tot één duel in de hoofdmacht. Dat was in de Eredivisiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam in september van 2023 (1-1). De mandekker kwam een klein halfuur voor tijd in het veld.

Nu staat Netten dus voor een overstap naar Feyenoord. Ondanks zijn verbintenis in Nijmegen kunnen de Rotterdammers de jonge verdediger transfervrij overnemen, zo schrijft 1908.nl.

Bij Feyenoord zal Netten wederom zijn wedstrijden voornamelijk gaan spelen in de beloftenploeg. De voorstopper wordt snel toegevoegd aan het Onder 21-elftal van trainer Melvin Boel.

Bryan Gil

Eerder op de dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Feyenoord zich hoopt te versterken met Bryan Gil. De Spanjaard van Tottenham Hotspur moet op huurbasis overkomen en wordt gehaald als versterking voor op de flanken.

