Feyenoord heeft met Luc Netten eerste versterking van januari definitief binnen

Feyenoord heeft Luc Netten definitief binnen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht, daar 1908.nl er dinsdagmiddag al melding van maakte. De centrale verdediger komt transfervrij over van NEC, en tekent tot medio 2025. Daarbij is er ook nog sprake van een eenzijdige optie voor nog een jaar extra.

De negentienjarige Netten speelde zijn duels voornamelijk voor de beloften van NEC, waar hij sinds de zomer van 2022 onder contract stond. Destijds nam NEC hem transfervrij over uit de jeugdopleiding van PSV. Ook bij Feyenoord is het de bedoeling dat hij in eerste instantie bij de beloften aansluit.

"In de zoektocht naar versterkingen voor Feyenoord Onder 21 stond de naam van Luc hoog op ons lijstje", zegt Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord op de clubwebsite. "Luc kan zowel in de achterhoede als op het middenveld acteren en is daardoor multifunctioneel. Hij valt op door zijn opbouwende kwaliteiten en is daarnaast sterk in de duels en zeer leergierig."

Ook Netten is blij met zijn overgang. "Feyenoord is een prachtige club met tevens een grote en trouwe aanhang. Ik hoop me hier verder door te ontwikkelen, belangrijk te zijn voor Onder 21 en ooit de stap naar De Kuip te maken."

Netten kwam namens NEC tot één duel in de hoofdmacht. Dat was in de Eredivisiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam in september van 2023 (1-1). De mandekker kwam een klein halfuur voor tijd in het veld.

Nu maakt hij dus de overstap naar Feyenoord. Ondanks zijn verbintenis in Nijmegen is het de Rotterdammers dus gelukt om de jonge verdediger transfervrij over te nemen.

Bij Feyenoord zal Netten wederom zijn wedstrijden voornamelijk gaan spelen in de beloftenploeg. De voorstopper wordt snel toegevoegd aan het Onder 21-elftal van trainer Melvin Boel.

