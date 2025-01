Feyenoord realiseert ongekende stunt en wint met 3-0 van Bayern München

Feyenoord heeft woensdagavond een gigantische stunt gerealiseerd in de Champions League. De Rotterdammers verrasten Bayern München in eigen huis via twee goals van Santiago Gimenez, waarvan een penalty. Bayern voerde de druk enorm op, maar stuitte keer op keer op de uitblinkende doelman Justin Bijlow. In de slotfase bepaalde Ayase Ueda de uitslag zelfs nog op 3-0. Vooraf verschenen in de Deense media berichten dat het ontslag van Feyenoord-coach Brian Priske aanstaande is, ongeacht het resultaat tegen Bayern. De komende dagen zullen uitwijzen of dat op waarheid berust. Feyenoord is met dertien punten in ieder geval verzekerd van de knock-outfase van de Champions League en zou zich via winst in het laatste duel tegen Lille OSC zelfs kunnen verzekeren van een plek in de top acht. Bayern heeft twaalf punten en staat onder Feyenoord.

Feyenoord raakte Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki kwijt, terwijl Hwang In-beom en Quinten Timber al langer afwezig waren. Priske moest daardoor flink puzzelen en besloot om Thomas Beelen door te schuiven naar het middenveld, een keuze die uitstekend uitpakte. Bart Nieuwkoop was op tijd hersteld en keerde terug op de rechtsbackpositie. Bayern trad aan met alle grote namen in de ploeg. Jamal Musiala keerde ten opzichte van de wedstrijd tegen VfL Wolfsburg (3-2 winst) terug in de basis ten koste van Leroy Sané.

Bij het begin van de wedstrijd werd volop vuurwerk afgestoken in De Kuip. Er ontstond een gigantische mistwolk, waardoor het duel direct zes minuten stil kwam te liggen. Feyenoord kan een nieuwe boete verwachten van de UEFA vanwege de actie van de supporters.

Na een aftastende openingsfase van beide kanten volgde in de 21ste minuut de prachtige openingstreffer van Feyenoord. Gijs Smal, die als linksback de voorkeur kreeg boven Hugo Bueno, verstuurde een perfecte hoge dieptepass op Gimenez, die de bal schitterend ineens controleerde. Oog in oog met Manuel Neuer schoot Gimenez de bal zeer overtuigend binnen: 1-0.

Bayern werd langzaamaan sterker. In de 33ste minuut dook Kingsley Coman vrij op aan de zijkant van het strafschopgebied, maar Feyenoord-keeper Justin Bijlow kon de inzet van de linksbuiten van Bayern nog net wegtikken. De Duitsers bleven aandringen en kregen vlak voor rust een nog grotere kans. MIchael Olise zette vanaf de achterlijn voor, waarna Harry Kane van dichtbij kon inschieten. Bijlow redde met een fantastische reflex en had in blessuretijd ook een redding in huis op een kopbal van Calvin Stengs, die bijna een eigen doelpunt maakte.

Zo overleefde Feyenoord de enorme storm van Bayern. Nog in blessuretijd forceerden de Rotterdammers via een penalty zelfs een tweede doelpunt. Bij een counter werd Stengs neergelegd door Raphaël Guerreiro, een uiterst domme actie van de net ingevallen linksback van Bayern, omdat het gevaar eigenlijk al geweken was. Gimenez schoot de penalty overtuigend binnen. Neuer zat in de goede hoek, maar kon niet bij de bal komen: 2-0.

Na rust begon Bayern aan een nieuwe omsingeling van het doel van Feyenoord. Opnieuw bleek de uitblinkende Bijlow een enorme sta-in-de-weg voor de Duitsers. Bijlow tikte in de openingsfase van de tweede helft een harde inzet van Kane uit de korte hoek en had daarna ook een antwoord op een kopbal van Musiala.

In de 69ste minuut kon Kane vanbinnen de vijf meter inschieten, maar ditmaal gooide Dávid Hancko zich er op het laatst voor. Twee minuten later kon Sané in alle vrijheid inkoppen, maar de rechtsbuiten van Bayern raakte de buitenkant van de paal. Het geloof leek daarna weg bij Bayern. Feyenoord counterde in de 89ste minuut zelfs naar 3-0. Antoni Milambo bediende de diepgaande invaller Ayase Ueda, die het beheerst afrondde.