Feyenoord presenteert fantastische jaarcijfers: op één na grootste winst ooit

Feyenoord heeft woensdagmiddag de jaarcijfers over het boekjaar 2023/24 bekendgemaakt. De Rotterdamse volksclub heeft vorig seizoen een nettowinst van 9,5 miljoen euro geboekt. Daarmee boekt Feyenoord de op één na grootste winst in de clubhistorie.

Feyenoord heeft de fantastische jaarcijfers vooral te danken aan een flink verhoogde omzet, die is gestegen naar 126 miljoen euro. Dat hebben de Rotterdammers vooral te danken aan de terugkeer in de Champions League.

Feyenoord is zeer trots op het uiteindelijke resultaat. “Na rente en belastingen stond onderaan de streep een nettowinst van 9,5 miljoen euro, het op één na beste resultaat uit de historie van de club.”

Financieel directeur Pieter Smorenburg komt aan het woord in het persbericht. “De groei die is ingezet in de afgelopen jaren is krachtig voortgezet. Het sportieve succes betaalt zich uit. De extra inkomsten zijn voor het overgrote deel besteed aan behoud van en verdere versterking van de selectie, de Academy en het vrouwenvoetbal.”

“Ook is er gericht geïnvesteerd in de rest van de organisatie en nieuwe ontwikkelingen, zoals de lancering van Feyenoord ONE, onze eigen streaming dienst. Dit alles is gericht op verdere waarde creatie”, aldus Smorenburg.

Feyenoord heeft nog meer goed nieuws in petto. “Het vooruitzicht voor het nu lopende nieuwe boekjaar is eveneens goed. Met het behalen van de tweede plaats is Feyenoord direct gekwalificeerd voor de league fase van de UEFA Champions League in seizoen 2024/25. Het is meer dan 20 jaar geleden dat Feyenoord twee jaar achter elkaar uitkwam in de UEFA Champions League.”

“In het nieuwe format (met 8 wedstrijden tegen verschillende tegenstanders) zal dat leiden tot verdere groei van de omzet. Met de transfers van Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida in de zomer van 2024 zijn wederom aanzienlijke transferresultaten behaald. Het nettoresultaat zal naar verwachting opnieuw positief zijn”, sluit Feyenoord trots af.