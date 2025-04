Feyenoord mogelijk dit weekeinde al akkoord met FC Twente over transfer Sem Steijn

Feyenoord en FC Twente bereiken wellicht dit weekeinde al een akkoord over de transfer van Sem Steijn, zo verzekert De Telegraaf donderdag. De onderhandelingen over de topscorer in de Eredivisie zijn in ieder geval in volle gang.

Bronnen rondom Twente melden aan de ochtendkrant dat er bij alle partijen optimisme is over het snel afronden van de gesprekken, mogelijk al dit weekend. AS Roma en Inter volgen Steijn ook, maar Feyenoord heeft met diverse aanbiedingen voorlopig de beste papieren.

Twente brak het contract van Steijn in de laatste weken van 2024 open, en verlengde de overeenkomst tot de zomer van 2028. Destijds werd afgesproken dat de aanvallende middenvelder de club uit Enschede tussentijds voor tien miljoen euro mag verlaten.

Het eerste bod van Feyenoord lag onder die tien miljoen euro. Ondertussen nadert een akkoord met Twente over de definitieve transfersom, waarover nog geen mededelingen zijn gedaan.

Clubwatcher Martijn Krabbendam meldde eerder deze donderdag dat de gesprekken tussen Twente en Feyenoord over Steijn in 'een prettige sfeer' plaatsvinden. ''Dat is voorheen ook wel eens anders geweest.'' Met name de onderhandelingen over de transfer van Ramiz Zerrouki naar Feyenoord verliepen chaotisch.

''De onderhandelingen tussen Feyenoord en Twente gaan momenteel alleen over geld. Wat is Steijn waard? Dat spel van vraag en aanbod is nu in volle gang'', schrijft Krabbendam.

Robin van Persie ging donderdagmiddag kort in op de situatie van Steijn tijdens de persconferentie. ''Of hij al binnen is? Nou ja, op het moment dat het zo is, krijg je dat van mij te horen, uiteraard.''

De in 2022 van ADO Den Haag overgenomen Steijn kwam donderdag niet tot scoren voor Twente. De Tukkers kenden een blikemstart met een goal in de eerste minuut, maar verloren alsnog met 1-3.