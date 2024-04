Feyenoord moet opnieuw vrezen voor een serieuze knieblessure

Feyenoord heeft donderdag opnieuw te maken gekregen met een knieblessure. Bart Nieuwkoop is in de blessuretijd van de tweede helft tegen FC Volendam (0-0) ongelukkig in botsing gekomen met tegenstander Calvin Twigt.

In de slotfase van de wedstrijd zette Feyenoord bij een 0-0 stand vol aan. Een mislukte kaatsbal van Santiago Gimenez viel in minuut 90+6 tussen twee spelers van Feyenoord in. Nieuwkoop kwam vrijwel gelijktijdig aan bij de bal met zijn ploeggenoot Ondrej Lingr en met tegenstander Twigt.

Het drietal botste ongelukkig op elkaar, waarbij met name Nieuwkoop achterbleef als slachtoffer. Het onderbeen van de ingevallen rechtsback van Feyenoord verdraaide lelijk door het gewicht van Twigt, die onbedoeld op hem viel.

Nieuwkoop lag minutenlang met zijn handen voor het gezicht op het kunstgras. Feyenoord kon niet meer wisselen, waardoor Nieuwkoop de wedstrijd moest uitspelen.

Arne Slot gaf Nieuwkoop aan de zijlijn instructies om het te proberen, maar om niets te forceren. Nieuwkoop leek zich in de laatste minuten die resteerden niet vrijuit te kunnen bewegen, maar bleef dus wel op het veld tot het eindsignaal.

Afgelopen zondag raakte Feyenoord tegen FC Utrecht (4-2 zege) Quilindschy Hartman kwijt. De linksback heeft een zware knieblessure opgelopen en komt dit seizoen in elk geval niet meer in actie. Slot gaf aan dat Feyenoord dit kalenderjaar zelfs niet meer op Hartman rekent.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties