‘Feyenoord meldt zich opnieuw bij West Ham United, dat maar liefst 30 miljoen euro verlangt’

Feyenoord gaat een nieuwe poging wagen om Luis Guilherme los te weken bij West Ham United, zo meldt Mounir Boualin. Afgelopen winter wilde Dennis te Kloese de talentvolle Braziliaan ook al inlijven na het vertrek van Santiago Gimenez naar AC Milan, maar daar slaagde hij toen niet in. Nu heeft hij zich opnieuw gemeld bij de Londense club.

Te Kloese wil trainer Robin van Persie komend seizoen voorzien van een kwaliteitsimpuls voor de selectie. Daarom is het vizier opnieuw gericht op Guilherme, die door Feyenoord wordt gezien als ‘een speler van de buitencategorie’.

Echter kan Feyenoord niet voldoen aan de vraagprijs van West Ham United, dat maar liefst 30 miljoen euro verlangt voor Guilherme. Daarom zetten de Rotterdammers in op een huurdeal, met wellicht een optie tot koop.

Daarmee heeft Feyenoord volgens Boualin een streepje voor op andere geïnteresseerde topclubs, die allemaal een huurdeal zonder koopoptie willen. West Ham United zou graag van Guilherme af willen, die volgens Transfermarkt momenteel 18 miljoen euro is. Hij beschikt in Londen nog over een contract tot medio 2029.

Guilherme speelt sinds afgelopen zomer bij West Ham. Dat nam hem destijds voor liefst 23 miljoen euro over van het Braziliaanse Palmeiras. Bij de Engelse club komt de linkspoot echter maar sporadisch in actie.

Tot dusver kwam hij tot 55 officiële minuten in het eerste elftal, verdeeld over acht duels. Daarin wist hij niet te scoren en gaf hij tevens geen assist.

De negentienjarige Guilherme speelt voornamelijk als rechtsbuiten. Hij kan echter ook als linksbuiten of als aanvallende middenvelder in actie komen. Ook maakt hij deel uit van Brazilië Onder 20, waarvoor hij tot dusver zes duels speelde.