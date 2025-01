‘Feyenoord meldt zich officieel voor uitblinker uit de Keuken Kampioen Divisie’

Feyenoord heeft zich bij FC Dordrecht gemeld voor de diensten van doelman Liam Bossin (28), weet supporterswebsite 1908.nl. De Rotterdammers zinspelen daarmee op een eventueel vertrek van de jongere Plamen Andreev (20).

Bossin is een in België geboren Ier en door zijn prestaties bij Dordrecht inmiddels een bekende naam in de Keuken Kampioen Divisie. In twee verschillende periodes stond hij 106 keer onder de lat namens de Schapenkoppen.

Aan de Krommedijk ligt Bossin nog tot medio 2026 vast, met de optie tot nog een jaar. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 450.000 euro. Het is onduidelijk of Feyenoord de beoogde derde doelman wil huren of kopen.

In het afgelopen seizoen was Bossin eerste doelman van KV Oostende, maar na een jaar keerde hij alweer terug bij Dordrecht. In het huidige seizoen van de Keuken Kampioen Divisie hield Bossin zijn doel zes keer schoon in negentien competitiewedstrijden.

Het lijkt erop dat Feyenoord zich wil versterken met Bossin omdat Andreev vertrekt. De jonge Bulgaar geniet belangstelling van sc Heerenveen en Dordrecht. Volgens het fanmedium is huur zonder koop het meest aannemelijk in zijn geval.

Feyenoord nam Andreev afgelopen zomer nog voor zo’n 1,2 miljoen euro over van Levski Sofia. In De Kuip tekende de Bulgaarse jeugdinternational een langdurig contract tot medio 2029.

Andreev wordt gezien als een groot keeperstalent, maar moet elders vlieguren maken. Bossin zal bij Feyenoord in eerste instantie Justin Bijlow en Timon Wellenreuther voor zich moeten dulden.