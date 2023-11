‘Feyenoord lijkt na Bijlow nog een sterkhouder langer te binden’

Woensdag, 22 november 2023 om 09:32 • Wessel Antes • Laatste update: 11:25

Feyenoord wil het contract van Dávid Hancko openbreken en verlengen, zo meldt 1908.nl woensdagochtend. Volgens het Rotterdamse medium voert de regerend landskampioen momenteel positieve gesprekken met de 25-jarige verdediger en zijn entourage, FairSport. Feyenoord wil het tot 2026 lopende contract met één seizoen verlengen.

Hancko vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een behoorlijke waarde voor Feyenoord, daar het medium hem taxeert op zo’n 30 miljoen euro. De Stadionclub hoopt die waarde te verhogen door de linksbenige centrumverdediger nog langer vast te leggen, waarbij hij er zelf ook financieel op vooruit gaat. Feyenoord zet dus concreet in op een verlenging van één seizoen.

Feyenoord nam Hancko in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag, waarna hij vanaf de eerste dag indruk maakte in Rotterdam-Zuid. Zo speelde Hancko een ontegenzeggelijke rol in het elftal van Arne Slot dat vorig seizoen beslag wist te leggen op de zestiende landstitel in de clubhistorie.

Inmiddels staat Hancko al op 62 wedstrijden in dienst van Feyenoord, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 6 assists. Volgens de berichtgeving van 1908.nl is het de intentie van beide partijen om snel tot een akkoord te komen. Zo kan Hancko vervolgens in alle rust toewerken naar het tweede internationale eindtoernooi in zijn carrière.

Slowakije plaatste zich afgelopen week namelijk voor EURO 2024 in Duitsland. Bij het Oostblokland is Hancko inmiddels niet meer weg te denken uit de basisopstelling van bondscoach Francesco Calzona. Tot dusver speelde Hancko 35 interlands voor Slowakije, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 5 assists. In het nationale elftal speelt Hancko overigens vrijwel altijd als linksback.

Buitenlandse interesse

Mogelijk kan Feyenoord met een contractverlenging de buitenlandse interesse in Hancko laten afkoelen. In de afgelopen transferzomer werd de mandekker gelinkt aan clubs als Napoli en Newcastle United. Journalist Gianluca Di Marzio meldde destijds al dat de Rotterdammers inzetten op een transfersom van 30 miljoen euro. Die vraagprijs lijkt, ook vanwege Hancko’s prestaties in de Champions League, inmiddels hoger uit te vallen.

Tijdens een persconferentie sprak Hancko onlangs over een eventuele transfer. “Uiteraard speelt het in mijn gedachtes. Dat komt mede doordat iedereen het ook aan me vraagt. Ik weet natuurlijk van andere clubs, maar ik concentreer me niet op wat ze van mijn spel zullen denken. Ik focus op wat ik moet doen op tactisch gebied en in verdedigend opzicht. Ik moet gefocust zijn en spelen met passie. Dan is er geen mogelijkheid om ergens anders mee bezig te zijn tijdens een wedstrijd. Ik probeer het beste spel te spelen dat ik kan en ik weet dat de fans iets van mij verwachten, dus ik moet gewoon presteren en het zien als een motivatie.”