Feyenoord lijkt geliefde tacticus kwijt te raken; opvolger maakt komst bekend op social media

Koen Stam lijkt bezig aan zijn laatste periode bij Feyenoord. VfL Wolfsburg heeft namelijk verregaande interesse in de directeur methodiek en ontwikkelingscoach, zo meldt sportjournalist Mounir Boualin dinsdag op basis van enkele bronnen uit Duitsland.

Stam staat volgens Boualin open voor een tussentijds vertrek bij Feyenoord. Hij kan bij Wolfsburg namelijk assistent-trainer worden van Ralp Hassenhüttl, sinds maart 2024 als hoofdcoach verbonden aan de nummer negen in de Bundesliga.

De 38-jarige Stam maakte in 2020 de overstap van AZ naar Feyenoord. De Alkmaarder begon als assistent-coach van Feyenoord Onder 21 aan zijn Rotterdamse avontuur. Stam fungeerde in maart 2021 heel kort als assistent-trainer van het eerste elftal.

De door Wolfsburg begeerde Stam staat in Feyenoord-kringen bekend als een begaafd tacticus met een veelbelovende toekomst. Een vertrek richting Duitsland lijkt dan ook behoorlijk nadelig voor de Rotterdamse club.

Volgens Boualin is Feyenoord achter de schermen bezig met een opvolger van Stam. Zuram Amirian is de meest voorname kandidaat en volgens Transfermarkt is de Belg met Georgische roots op 1 april begonnen aan zijn werkzaamheden in De Kuip.

Amirian (33) meldt dinsdag via social media dat hij inderdaad bij Feyenoord in dienst is getreden. ''Enorm trots om aan te kondigen dat ik bij Feyenoord aan de slag ga als Head of Coaching & Methodologie Middenbouw. Ik kijk er enorm naar uit om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen en deel uit te maken van zo'n grote en historische club.''

De opvolger van Stam deed ervaring op bij OH Leuven en Rangers. Amirian nam halverwege maart afscheid van de grootmacht uit Schotland.