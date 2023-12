Feyenoord lijkt beet te hebben op transfermarkt: ‘Tahid komt naar Nederland’

De zestienjarige Taryck Tahid komt in januari naar Nederland toe om stage te lopen bij Feyenoord, zo meldt 1908.nl vrijdag. De jeugdinternational van Canada staat in zijn geboorteland te boek als een van de grootste talenten. Tahid staat onder contract bij Vancouver FC, waar de linksbuiten reeds onderdeel is van de hoofdmacht van de club.

Tahid speelt zijn wedstrijden het liefst vanaf de linkerflank, maar kan ook als aanvallende middenvelder of rechtsbuiten uit de voeten. De pijlsnelle vleugelspits speelt zijn jeugdinterlands momenteel voor Canada, maar kan in de toekomst ook voor Ghana uitkomen. In de Canadian Premier League heeft Tahid zich ondanks zijn leeftijd al behoorlijk laten zien.

De aanvaller speelde tot dusver 551 minuten voor Vancouver FC, verdeeld over twintig optredens. Daarin was Tahid al driemaal trefzeker. In Canada verwacht men dat de buitenspeler in de komende jaren kan uitgroeien tot een van de smaakmakers van het nationale elftal. Onlangs was Tahid nog actief op het WK Onder 17 in Indonesië, maar verder dan de groepsfase kwam Canada niet.

De rechtsbenige linksbuiten gaat in eerste instantie stage lopen bij Feyenoord, dat wel van plan is hem te contracteren. Het is onduidelijk hoelang Tahid nog vastligt in Vancouver. Verder is het de vraag bij welk elftal de Canadees zich vanaf 8 januari gaat voegen tijdens zijn proefperiode. Eerder liep Tahid al stage bij New York Red Bulls, FC Midtjylland en Villarreal.

Canada

In het verleden had Feyenoord met Jacob Lensky al eens een Canadees talent onder contract staan. De voormalig middenvelder slaagde er echter niet in door te breken in De Kuip, waarna hij naar FC Utrecht vertrok. In de Domstad was Lensky twee seizoenen basisspeler, maar vervolgens ging het op pijnlijke wijze bergafwaarts met zijn spelerscarrière en persoonlijke leven.

Sparta-middenvelder Jonathan de Guzmán, geboren in het Canadese Toronto, was een groter succes bij Feyenoord. De rechtspoot kwam in 1999 naar Nederland toe en speelde uiteindelijk 128 wedstrijden voor de Stadionclub, waarin hij 26 keer scoorde en 23 assists afleverde.

De Guzmán maakte zich echter minder populair bij Het Legioen toen hij Feyenoord in 2010 transfervrij achter zich liet voor RCD Mallorca. In het buitenland groeide hij uit tot international van het Nederlands elftal, met wie De Guzmán in 2014 actief was op het WK in Brazilië.

