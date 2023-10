Feyenoord levert top drie duurste spelers af; slechts één lichtpuntje bij Ajax

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 16:00 • Wessel Antes

Santiago Gimenez (40 miljoen euro), Lutsharel Geertruida (35 miljoen euro) en Dávid Hancko (35 miljoen euro) zijn momenteel de drie spelers met de hoogste marktwaarde in de Eredivisie, zo oordeelt de gerenommeerde website Transfermarkt. Bij PSV wordt Johan Bakayoko (25 miljoen euro) na de update het hoogst ingeschat, terwijl Jorrel Hato (10 miljoen euro) met zijn stijging een klein lichtpuntje vormt namens het geteisterde Ajax.

Landskampioen Feyenoord komt er goed vanaf na de verversing van de actuele marktwaardes op Transfermarkt. Hancko is sinds juni wederom 5 miljoen euro in waarde gestegen volgens de Duitse website. Oranje-linksback Quilindschy Hartman verdubbelde zijn marktwaarde zelfs en is nu 20 miljoen euro waard. Ook Geertruida is volgens de site 10 miljoen euro duurder geworden, waardoor zijn marktwaarde nu dus hoger is dan de 32,5 miljoen euro die RB Leipzig afgelopen zomer voor hem wilde neertellen.

Op het middenveld is Quinten Timber de grootste stijger bij de Rotterdammers. De 22-jarige Utrechter heeft zichzelf na een moeizame start bij Feyenoord volledig teruggevonden. Waar Timber eind juni nog op 8 miljoen euro werd ingeschat, zou zijn marktwaarde nu zo’n 12 miljoen euro zijn. Toptalent Gjivai Zechiël heeft voor het eerst een marktwaarde gekregen en wordt geschat op 600.000 euro. Onlangs verlengde de negentienjarige controleur zijn contract tot medio 2028.

Timber laat zich steeds meer gelden bij Feyenoord.

Vleugelflitser Igor Paixão ziet zijn waarde stijgen van 10 naar 15 miljoen euro, terwijl ook Yankuba Minteh goede zaken doet. De huurling van Newcastle United zou inmiddels 8 miljoen euro waard zijn (was 2 miljoen euro). Gimenez stijgt het meest van alle Feyenoorders (maar liefst 15 miljoen euro) en is met zijn 40 miljoen euro de meest waardevolle speler in de Eredivisie. De zeventienjarige Leo Sauer behoort in zijn leeftijdscategorie tot de Eredivisie-spelers met de hoogste marktwaarde, daar de Slowaakse buitenspeler op 3 miljoen euro wordt ingeschat.

PSV

Bij koploper PSV zien drie verdedigers hun marktwaarde stijgen. De van een zware knieblessure teruggekeerde Olivier Boscagli is inmiddels 10 miljoen euro waard (was 7 miljoen euro) en Jordan Teze wordt net iets lager ingeschat, op 9 miljoen euro (was 6 miljoen euro.) FC Barcelona-huurling Sergiño Dest stijgt 3 miljoen euro in waarde na de laatste update en wordt geschat op 13 miljoen euro.

Ook op het middenveld zijn de Eindhovenaren behoorlijk in waarde gestegen. Volgens de actualisatie van Transfermarkt zijn Jerdy Schouten (van 12 naar 16 miljoen euro), Joey Veerman (van 16 naar 20 miljoen euro), Malik Tillman (van 5 naar 8 miljoen euro), Ismael Saibari (van 2,3 naar 5 miljoen euro) en Isaac Babadi (van 1 naar 3 miljoen euro) allen meer waard geworden. Ondanks de vele stijgingen wordt de totale selectiewaarde van PSV (228,93 miljoen euro) lager ingeschat dan die van Feyenoord (265,65 miljoen euro).

Babadi en Bakayoko behoren tot de grote groep met stijgers bij PSV.

Bakayoko zag zijn marktwaarde net als Gimenez met maar liefst 15 miljoen euro stijgen, waardoor de zesvoudig international van België inmiddels 25 miljoen euro waard zou zijn. In Eindhoven ligt de pijlsnelle vleugelspits nog vast tot medio 2026, waardoor Bakayoko een potentiële goudmijn is voor PSV. Ook Noa Lang (20 miljoen euro) is sinds juni 5 miljoen euro in waarde gestegen, terwijl Hirving Lozano (van 25 naar 22 miljoen euro) de enige PSV’er is die marktwaarde inlevert.

Ajax

De volledige selectie van Ajax (185,9 miljoen euro) is volgens Transfermarkt bijna 80 miljoen euro minder waard dan die van Feyenoord. Steven Bergwijn (van 22 miljoen euro naar 20 miljoen euro), Steven Berghuis (van 12 miljoen euro naar 9 miljoen euro), Branco van den Boomen (van 12 miljoen euro naar 9 miljoen euro) en Kenneth Taylor (van 12 miljoen euro naar 9 miljoen euro) leverden allen een deel van hun marktwaarde in. Hato is het grote lichtpuntje in de selectie van Ajax.

De zeventienjarige Rotterdammer zag zijn marktwaarde de afgelopen maanden met 5 miljoen euro stijgen, waardoor hij nu 10 miljoen euro waard is. Hato is niet het enige jeugdproduct van Ajax dat iets in waarde is toegenomen, daar Jay Gorter (van 1 naar 2 miljoen euro) en Silvano Vos van (1 naar 3 miljoen euro) ook kunnen rekenen op een nipte toename. Bij Gorter is dat opvallend te noemen, aangezien de Amsterdamse sluitpost zich de afgelopen maanden niet van zijn beste kant liet zien.

Hato is de Ajacied die dit seizoen tot dusver het meest in waarde is gestegen.

Ook drie zomeraankopen van de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat zijn iets gestegen in marktwaarde volgens Transfermarkt. Goalie Diant Ramaj is nu 1 miljoen euro waard, waar hij eind juni nog werd geschat op 750.000 euro. Voor Gastón Ávila geldt een stijging van 3,5 naar 6 miljoen euro en Benjamin Tahirovic (was 1,5 miljoen euro) zou nu 5 miljoen euro waard zijn. Omdat dit jonge spelers zijn waarvoor een behoorlijke transfersom is betaald, kunnen de marktwaardes ondanks de teleurstellende prestaties in de afgelopen maanden alsnog gestegen zijn.

Vangelis Pavlidis

Van alle spelers die actief zijn buiten de traditionele top drie, heeft Vangelis Pavlidis een eervolle vermelding het meest verdiend. De scoringsdrift van de Griekse international is ook bij de beheerders van Transfermarkt niet onopgemerkt gebleven, daar de marktwaarde van de rechtspoot stijgt van 14 naar 20 miljoen euro. Pavlidis was in de eerste acht Eredivisie-duels van het seizoen goed voor tien doelpunten en een assist.

Pavlidis moet enkel Gimenez voor zich dulden op de lijst met topscorers van de Eredivisie.