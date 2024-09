Feyenoord legt transfervrije aanvaller met verleden bij Ajax en PEC Zwolle vast

Divaio Bobson vervolgt zijn carrière bij Feyenoord. De twintigjarige aanvaller voegt zich per direct bij het beloftenelftal van de Rotterdammers. Bobson maakte afgelopen seizoen zijn Eredivisie-debuut namens PEC Zwolle.

Via de clubwebsite van Feyenoord reageert de in Barcelona geboren Bobson op zijn nieuwe uitdaging. “De kans die ik heb gekregen om bij Feyenoord een contract te tekenen geeft me veel vertrouwen.”

PEC Zwolle en Bobson besloten begin september om in goed overleg uit elkaar te gaan. Drie weken later krijgt hij de kans bij Feyenoord. “Het is nu aan mij om op het veld te laten zien wat ik in huis heb. Ik wil belangrijk zijn voor het team en kijk uit naar een mooi seizoen.”

Bobson, die volgens Transfermarkt zo’n 200.000 euro waard is, speelde tussen 2012 en 2022 in de jeugdopleiding van Ajax. Vervolgens speelde hij een jaar in het beloftenelftal van Eintracht Frankfurt.

Het tweede elftal van Eintracht Frankfurt komt uit in de Hessenliga, op het vijfde niveau van Duitsland. Bobson speelde in totaal 29 competitiewedstrijden namens dat elftal, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 2 assists.

In de zomer van 2023 voegde Bobson zich bij PEC Zwolle. In het afgelopen seizoen maakte hij zijn minuten voornamelijk in de beloftencompetitie. Toch kwam Bobson ook driemaal in actie namens de hoofdmacht.

Bobson gaat Feyenoord Onder 21 voornamelijk van extra opties op de flanken voorzien. De Rotterdamse club verhuurde in augustus onder meer Leo Sauer (NAC Breda) en Jaden Slory (FC Dordrecht), waardoor trainer Pascal Bosschaart zijn nieuwe vleugelspits goed kan gebruiken.