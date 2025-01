Feyenoord heeft het aflopende contract van Shaqueel van Persie met drie jaar verlengd. De achttienjarige zoon van de legendarische spits Robin van Persie ligt daardoor tot medio 2028 vast in De Kuip.

Via de clubwebsite van Feyenoord reageert Van Persie junior op zijn contractverlenging. “Het geeft mij een trots gevoel dat ik ook de komende seizoenen het shirt van Feyenoord mag dragen.”

“Ik voel vanuit de club veel vertrouwen en ben op Varkenoord iedere dag keihard aan het werk om mijn doelen te verwezenlijken”, aldus de jonge spits.

Van Persie junior staat al jarenlang te boek als een van de grootste offensieve talenten uit de Feyenoord Academy. In de afgelopen jaren kampte hij echter met meerdere blessures.

Momenteel is de linkspoot bezig aan zijn achtste seizoen in de Rotterdamse jeugdopleiding. In het huidige seizoen behoort Van Persie junior tot de selectie van Feyenoord Onder 19, dat onder leiding staat van trainers Davey van den Berg, Ulrich van Gobbel en Ibrahim Afellay.

Afellay speelde samen met vader Robin in het Nederlands elftal en is nog steeds goed bevriend met de topscorer aller tijden van Oranje. Door de prachtige carrière van zijn vader speelde Van Persie junior overigens ook in de jeugdopleiding van twee buitenlandse clubs.

De tiener begon met voetbal in de jeugdopleiding van Manchester City, in de tijd dat zijn vader Manchester United naar de laatste landstitel schoot. Tussen 2015 en 2017 speelde Van Persie junior in de jeugdopleiding van Fenerbahçe.

Redmond

Feyenoord zal zich in de komende maanden overigens opnieuw moeten buigen over het aflopende contract van een jonge spits. Zepiqueno Redmond (18), die dit seizoen al vier wedstrijden in het eerste elftal speelde, loopt eind juni uit zijn contract. In het bekerduel met MVV Maastricht (1-2 winst) was Redmond onlangs goed voor twee doelpunten.