‘Feyenoord kwam er tijdens het gesprek pas achter dat ik niet linksbenig ben’

Wiljan Pluim was ruim een decennium geleden dicht bij een transfer naar Feyenoord, zo onthult de Zwollenaar te gast in De Voetbalkantine van ESPN. Opmerkelijk genoeg kwam de Rotterdamse club er pas tijdens een gesprek achter dat Pluim niet linksbenig is.

De inmiddels 35-jarige Pluim keerde deze zomer terug van avonturen in Vietnam en Indonesië. In Nederland speelde hij voor Vitesse, Roda JC, PEC Zwolle en Willem II. Het had echter weinig gespeeld of Pluim had bij Feyenoord gespeeld.

“Ik had een gesprek met Leo Beenhakker en Mario Been in De Kuip. Ik was net een half jaar doorgebroken bij Vitesse, maar was als kind altijd fan van Feyenoord, dus dit was natuurlijk fantastisch”, doet Pluim een boekje open.

Toch zorgde het gesprek ook voor verbazing. “Ze zeiden dat ze met Leroy Fer en Karim El Ahmadi al twee goede rechtsbenige middenvelders in huis hadden, maar nog een linksbenige zochten. Toen zei ik eerlijk dat ik ook rechtsbenig ben.”

Als Pluim terug kon in de tijd had hij het anders aangepakt. “Ze zeiden dat het niet uitmaakte, maar de volgende dag belden ze toch op om te zeggen dat het niet doorging. Achteraf heb ik wel spijt dat ik eerlijk was.”

“Ik weet nog dat ik twee weken daarvoor met links een bal heel strak voorgaf uit een dropkick”, aldus Pluim. “Die hebben ze waarschijnlijk gezien.”

De afgelopen jaren vergaarde Pluim vooral bekendheid in Indonesië. Jarenlang was hij de sterspeler van PSM Makassar, met wie hij in 2022/23 landskampioen werd.