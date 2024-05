Feyenoord krijgt goed nieuws in trainerszoektocht: ‘Hij is vrij om te praten'

Borussia Dortmund gaat niet voor een vertrek van Nuri Sahin liggen, mocht hij in de komende weken besluiten dat hij elders op eigen benen wil staan. De 35-jarige Turk is momenteel bij BVB assistent-trainer van Edin Terzic, maar werd recent meerdere keren genoemd als potentiële opvolger van Arne Slot bij Feyenoord.

Sahin fungeert sinds het begin van dit kalenderjaar bij Dortmund als rechterhand van Terzic. De oud-prof krijgt veel verantwoordelijkheid binnen de technische staf, maar heeft er binnen de club nooit een geheim van gemaakt dat hij ambitieus is.

Sport Bild weet dat toen Sahin er een klein halfjaar geleden mee instemde om de nieuwe assistent-trainer bij Dortmund te worden, hij in aanmerking zou komen om Terzic eventueel op te volgen als hoofdtrainer.

Terzic presteerde in de eerste seizoenshelft ver ondermaats, maar kreeg Dortmund na de winter aan de praat, met als absolute bekroning het bereiken van de Champions League-finale. Weet Dortmund in de eindstrijd af te rekenen met Real Madrid, dan ligt het voor de hand dat Terzic een verbeterde contractaanbieding tegemoet kan zien.

Doordat Sahin bij BVB heeft aangegeven dat hij op termijn graag hoofdtrainer wil worden, zal de club hem geen strobreed in de weg leggen als er zich geïnteresseerde clubs melden. Sahin kan naar verluidt rekenen op belangstelling van Besiktas en Feyenoord.

Sahin kwam in het seizoen 2007/08 als middenvelder voor de Rotterdammers uit. Hij is een kind van Dortmund, dat als groot talent in 2005 doorbrak in het eerste elftal. Twee jaar later besloten de Duitsers om de 52-voudig Turks international een jaar op huurbasis te stallen in Rotterdam.

Feyenoord is al enkele weken op zoek naar een opvolger van Slot, die eerder deze week officieel de stap naar Liverpool maakte. Naast Sahin zijn ook Thorsten Fink (Sint-Truiden) en Graham Potter (clubloos) volgens Voetbal International nog steeds serieuze kandidaten.

