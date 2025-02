Feyenoord krijgt duidelijke afwijzing: 'Nee, ik wil de nieuwe trainer niet worden'

Feyenoord kan woensdagavond een naam wegstrepen die mogelijk op het lijstje stond van kandidaten om de nieuwe trainer te worden. De Rotterdammers zijn op zoek naar een opvolger voor Brian Priske, die maandag ontslagen werd.

Giovanni van Bronckhorst is een naam die veelvuldig genoemd wordt. De clubloze trainer is woensdagavond als analist voor Ziggo Sport aanwezig bij de Champions League-wedstrijd Feyenoord - AC Milan.

Presentatrice Hélène Hendriks vraagt aan Van Bronckhorst of Feyenoord al gebeld heeft. "Nee, ik ben niet gebeld", aldus Gio.

"Of ik het zou willen? Nee", klinkt het duidelijk uit de mond van Van Bronckhorst. "Voor mij is het geen optie. Ik koester alle mooie momenten die ik hier met Feyenoord heb beleefd. Voor mij is dat geen optie, nee. Ook niet als ze aan me gaan trekken, nee."

Van Bronckhorst vindt dat Feyenoord behoefte heeft aan interne rust. "Als het goed gaat is die rust er, maar als het iets minder gaat, dan komt de onrust weer. Dat hebben we de laatste weken en maanden gezien. Dat is wel iets dat veranderd moet worden. Om te presteren als spelers, trainer en staf heb je rust nodig in de gehele organisatie."

Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 hoofdtrainer van Feyenoord en was zeer succesvol in Rotterdam. Met het landskampioenschap in 2017, twee gewonnen TOTO KNVB Bekers en een Johan Cruijff Schaal is Gio de succesvolste trainer uit de clubhistorie.